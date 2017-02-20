Илья Кутепов: с агентом у нас нет никаких контрактов, у нас настоящая дружба

Защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал об отношениях с агентом Дамиано Джованни Драго.– Вот и у нас – то же самое! Никаких контрактов, жестких договоренностей. Говорю же, отношения не как у футболиста и агента – это настоящая дружба. Будто из одной семьи. Могу сказать, у меня в Италии есть семья. Дамиано, его мама, отец…