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Илья Кутепов: с агентом у нас нет никаких контрактов, у нас настоящая дружба

Защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал об отношениях с агентом Дамиано Джованни Драго.

– Знаменитый португальский агент Паулу Барбоза рассказывал – не подписывает никаких бумаг с футболистами. Все на рукопожатии и честном слове.

– Вот и у нас – то же самое! Никаких контрактов, жестких договоренностей. Говорю же, отношения не как у футболиста и агента – это настоящая дружба. Будто из одной семьи. Могу сказать, у меня в Италии есть семья. Дамиано, его мама, отец…

СЭ
Теги: Кутепов Спартак
Сегодня, 09:43
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