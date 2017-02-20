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Илья Кутепов: ничего не видел жестче нынешней подготовки при Каррере
Защитник "Спартака" Илья Кутепов поделился впечатлениями от подготовка ко второй части сезона в премьер-лиге.
"Каррера успел удивить, Например, одной установкой. Зашел в раздевалку: "Вы должны сегодня выйти на поле и выиграть". Всё. Раз сказал победить – победили. Это был домашний матч с "Локомотивом", если не ошибаюсь. Та установка осталась самой удивительной на моей памяти. Почувствовал, наверное – именно сегодня много говорить не нужно.
Вообще-то Карреру мы еще не раскусили до конца. Самое интересное впереди. Могу сказать – жестче нынешней подготовки ничего не видел. Беговая работа на втором сборе – это что-то. Четыре дня подряд по две тренировки.
Высоким людям бег дается нелегко. Мне – очень. Не встречал ни одного человека, кто любил бы беготню. Недавно поражался цифрам после какой-то тренировки. Тогда была работа на максимальных оборотах, ускорения. Подсчитали, сколько выдал – цифра сразила", - цитирует Кутепова "СЭ".
"Каррера успел удивить, Например, одной установкой. Зашел в раздевалку: "Вы должны сегодня выйти на поле и выиграть". Всё. Раз сказал победить – победили. Это был домашний матч с "Локомотивом", если не ошибаюсь. Та установка осталась самой удивительной на моей памяти. Почувствовал, наверное – именно сегодня много говорить не нужно.
Вообще-то Карреру мы еще не раскусили до конца. Самое интересное впереди. Могу сказать – жестче нынешней подготовки ничего не видел. Беговая работа на втором сборе – это что-то. Четыре дня подряд по две тренировки.
Высоким людям бег дается нелегко. Мне – очень. Не встречал ни одного человека, кто любил бы беготню. Недавно поражался цифрам после какой-то тренировки. Тогда была работа на максимальных оборотах, ускорения. Подсчитали, сколько выдал – цифра сразила", - цитирует Кутепова "СЭ".
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