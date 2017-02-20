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Илья Кутепов: ничего не видел жестче нынешней подготовки при Каррере

Защитник "Спартака" Илья Кутепов поделился впечатлениями от подготовка ко второй части сезона в премьер-лиге.

"Каррера успел удивить, Например, одной установкой. Зашел в раздевалку: "Вы должны сегодня выйти на поле и выиграть". Всё. Раз сказал победить – победили. Это был домашний матч с "Локомотивом", если не ошибаюсь. Та установка осталась самой удивительной на моей памяти. Почувствовал, наверное – именно сегодня много говорить не нужно.

Вообще-то Карреру мы еще не раскусили до конца. Самое интересное впереди. Могу сказать – жестче нынешней подготовки ничего не видел. Беговая работа на втором сборе – это что-то. Четыре дня подряд по две тренировки.

Высоким людям бег дается нелегко. Мне – очень. Не встречал ни одного человека, кто любил бы беготню. Недавно поражался цифрам после какой-то тренировки. Тогда была работа на максимальных оборотах, ускорения. Подсчитали, сколько выдал – цифра сразила", - цитирует Кутепова "СЭ".
Теги: Кутепов Спартак
Сегодня, 09:51
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13
(1)
№13 Написал: Вадим Лазовский (Сегодня, 11:21) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
в следущем матче Локомотив -:- Спартак ..должны выйти и отсосать как обычно ..Каррера...........
Регистрация: 4.02.2017
№12 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees
Опять с утра пораньше накатил и пошел в интернет свой бред писать,бгг

у кого чего болит! Я спортсмен! И этой куйней некогда не увлекался!

Цитата: vlees
слил 2 составу андерлехта,ГЕНИАЛЬНО ЕПТ

ты дебил? Какому второму составу!?
Регистрация: 7.12.2016
№11 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 11:17) #
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online

Под Газзаева косит.

ВЫЙТИ И РАЗОРВАТЬ
Регистрация: 7.03.2016
№10 Написал: vlees (Сегодня, 11:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Blessing,
То ли дело цыганский физрук который провел 20 товарок чтобы команда сыгралась и потом в официальной игре слил 2 составу андерлехта,ГЕНИАЛЬНО ЕПТ joy
Регистрация: 12.01.2017
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 11:13) #
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Болеет за:
«Зенит»
выйти на поле и выиграть". Всё.

Фантастика!
Такая неординарность тренера в установках, несомненно говорит о его таланте, в перспективе возможной гениальности, особенно, если это удивление звучит из уст искушённого в футболе игрока, повидавшего на своём веку не один десяток тренеров.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№8 Написал: vlees (Сегодня, 11:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Витек 88-20,
Опять с утра пораньше накатил и пошел в интернет свой бред писать,бгг
Регистрация: 12.01.2017
№7 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Ты просто дурак и ничего никогда не способен понять. Каррера произнёс на установке только эти слова и больше ничего. Понял смысл слов Кутепова? Сомневаюсь, ты же дебил.

твое дело подсасыв/а/ть и шестерить за свинок! А не чего то здесь понимать и рассуждать.
Регистрация: 7.12.2016
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:41) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Витек 88-20
И что здесь такого в этой установке))) Или другие тренеры говорят, что Вы сегодня должны выйти и проиграть?!))



Ты просто дурак и ничего никогда не способен понять. Каррера произнёс на установке только эти слова и больше ничего. Понял смысл слов Кутепова? Сомневаюсь, ты же дебил.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: tuner (Сегодня, 10:39) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Ну, теперь вы точно всех нас нах.. победите!
Регистрация: 29.08.2015
№4 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:33) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Витек 88-20,
Так особенное и заключается,что только это и сказал! Иногда много слов не адрес!

Особенное, это когда тренер такую установку дает, что выходят и готовы просто разорвать всех и все! А потом про таких тренеров и их феноменальные установки книги пишут и легенды ходят! А здесь, что!? Для чего это в СМИ говорить и опубликовывать!? Бред...не иначе....
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:26) #
  • +2
  •  (6)

Витек 88-20,
Так особенное и заключается,что только это и сказал! Иногда много слов не адрес!
Регистрация: 27.07.2016
№2 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:21) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Главное с умом подойти а то можно так загонять, что сдохнете раньше времени. Уже пройдено ни раз и не одной командой!
И ржу не могу))) "Вы должны сегодня выйти на поле и выиграть". Всё. Раз сказал победить – победили. И что здесь такого в этой установке))) Или другие тренеры говорят, что Вы сегодня должны выйти и проиграть?!))
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: safonas (Сегодня, 09:54) #
  • +5
  •  (11)

надеюсь и не раскусите его, а то как обычно сядете на шею и ножки свесите


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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