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Паулу Феррейра: Иванович выбрал лучший момент для перехода в "Зенит"
Сербский футболист Бранислав Иванович выбрал наилучший момент для того, чтобы покинуть лондонский "Челси" для продолжения карьеры в "Зените", считает экс-защитник "синих" Паулу Феррейра.
"Мне кажется, это был лучший момент для перехода. Иванович хотел больше играть, а ему это не удавалось. Нужно уважать его решение, поэтому мы просто желаем ему всего самого лучшего.
Я говорил с ним и до, и после того, как он принял решение о переезде в Россию, так что я думаю, что он заслужил быть счастливым", - цитирует Феррейру "Р-Спорт".
"Мне кажется, это был лучший момент для перехода. Иванович хотел больше играть, а ему это не удавалось. Нужно уважать его решение, поэтому мы просто желаем ему всего самого лучшего.
Я говорил с ним и до, и после того, как он принял решение о переезде в Россию, так что я думаю, что он заслужил быть счастливым", - цитирует Феррейру "Р-Спорт".
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