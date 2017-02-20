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Паулу Феррейра: Иванович выбрал лучший момент для перехода в "Зенит"

Сербский футболист Бранислав Иванович выбрал наилучший момент для того, чтобы покинуть лондонский "Челси" для продолжения карьеры в "Зените", считает экс-защитник "синих" Паулу Феррейра.

"Мне кажется, это был лучший момент для перехода. Иванович хотел больше играть, а ему это не удавалось. Нужно уважать его решение, поэтому мы просто желаем ему всего самого лучшего.

Я говорил с ним и до, и после того, как он принял решение о переезде в Россию, так что я думаю, что он заслужил быть счастливым", - цитирует Феррейру "Р-Спорт".
Теги: Иванович
Сегодня, 11:24
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№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:51) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Очень вовремя - слить игру андерлехту.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 11:39) #
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Посмотрим какой это Сухов. (с)
Регистрация: 7.03.2016
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:31) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Действительно, это лучше не придумать- и на лавке в Челси ещё корни толком пустить не успел, и в Зеньке пока ещё бабло водится, и селекционная служба зени ещё не отправлена в дурдом..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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