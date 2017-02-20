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Сергей Парейко: подарил Путину шарф "Томи", чтобы команда стала как "Зенит"
Бывший вратарь "Томи" Сергей Парейко рассказал о том, как решалась проблема с финансированием клуба в бытность его игроком.
"Вообще-то нам сказали, что проблему будем обсуждать с Мутко. Мы прилетели в Москву и к 12 часам должны были ждать его в "Доме Радио" – у Виталия Леонтьевича там была какая-то встреча. Но в последний момент пошли слухи: "Похоже, куда-то выше пойдем".
Сначала нас привезли к Белому дому, мы простояли там полтора часа. Нас отправили в Ново-Огарево – тогда стало ясно, что будет встреча с премьер-министром. От команды поехали капитан, Валерий Непомнящий и Юрий Степанов (гендиректор, - прим). Путин запомнился как очень уверенный человек, который если вникал в проблему, то сразу ее решал, а если что-то советовал сделать [спонсорам], это приравнивалось к приказу.
Через две недели все долги были погашены, а бюджет не вызывал нареканий в течение полугода. Я Владимиру Владимировичу подарил шарф "Томи". Если бы у клуба появился такой болельщик, "Томь" сейчас стала бы как "Зенит". Но, видимо, шарф где-то затерялся", - цитирует Парейко "Матч ТВ".
"Вообще-то нам сказали, что проблему будем обсуждать с Мутко. Мы прилетели в Москву и к 12 часам должны были ждать его в "Доме Радио" – у Виталия Леонтьевича там была какая-то встреча. Но в последний момент пошли слухи: "Похоже, куда-то выше пойдем".
Сначала нас привезли к Белому дому, мы простояли там полтора часа. Нас отправили в Ново-Огарево – тогда стало ясно, что будет встреча с премьер-министром. От команды поехали капитан, Валерий Непомнящий и Юрий Степанов (гендиректор, - прим). Путин запомнился как очень уверенный человек, который если вникал в проблему, то сразу ее решал, а если что-то советовал сделать [спонсорам], это приравнивалось к приказу.
Через две недели все долги были погашены, а бюджет не вызывал нареканий в течение полугода. Я Владимиру Владимировичу подарил шарф "Томи". Если бы у клуба появился такой болельщик, "Томь" сейчас стала бы как "Зенит". Но, видимо, шарф где-то затерялся", - цитирует Парейко "Матч ТВ".
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