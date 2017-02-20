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Сергей Парейко: подарил Путину шарф "Томи", чтобы команда стала как "Зенит"

Бывший вратарь "Томи" Сергей Парейко рассказал о том, как решалась проблема с финансированием клуба в бытность его игроком.

"Вообще-то нам сказали, что проблему будем обсуждать с Мутко. Мы прилетели в Москву и к 12 часам должны были ждать его в "Доме Радио" – у Виталия Леонтьевича там была какая-то встреча. Но в последний момент пошли слухи: "Похоже, куда-то выше пойдем".

Сначала нас привезли к Белому дому, мы простояли там полтора часа. Нас отправили в Ново-Огарево – тогда стало ясно, что будет встреча с премьер-министром. От команды поехали капитан, Валерий Непомнящий и Юрий Степанов (гендиректор, - прим). Путин запомнился как очень уверенный человек, который если вникал в проблему, то сразу ее решал, а если что-то советовал сделать [спонсорам], это приравнивалось к приказу.

Через две недели все долги были погашены, а бюджет не вызывал нареканий в течение полугода. Я Владимиру Владимировичу подарил шарф "Томи". Если бы у клуба появился такой болельщик, "Томь" сейчас стала бы как "Зенит". Но, видимо, шарф где-то затерялся", - цитирует Парейко "Матч ТВ".
Теги: Томь
Сегодня, 11:56
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(2)
№10 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да что шарфик...
Вот если бы Вова сам был бы родом из Томска..
Или какого нибудь Озёрска.. Или с Игарки.. Или из Тайшета...

А так- в зеркальных отблесках витрин неоновых проспектов Россия не видна..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№9 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 12:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
Если бы налоги получал тот регион, где происходит трудовой процесс, а не где зарегистрирована фирма, то Томь и Зенит давно уже бы поменялись местами.


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№8 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Т.е. теперь Томь назначается лидером отечественного футбола?

Или просто очередное попрошайничество на космические зарплаты?
Регистрация: 14.04.2008
№7 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Пока футбольные клубы не будут воспитывать свою молодёжь и зарабатывать себе на жизнь,футбола в России не будет.Выбивать шантажом очень приличные,по меркам России,зарплаты не прилично.
Врач.учитель,военный,работяга получат копейки.Спасать жизни.защищать страну,учить детей-унылая фигня по сравнению с мячиком в ногах Бздю или Кокоши?
Регистрация: 9.08.2015
№6 Написал: vlees (Сегодня, 12:11) #
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  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
мяч квадратный,
ну на данный момент ближе цска к томи чем зенит,но все еще впереди relaxed

Вообще-то я с пониманием отношусь к купеческому размаху, с которым сотворены и нынешний «Зенит», и нынешний хоккейный СКА. Ибо нахожу в этих широких жестах не только ярмарку тщеславия, но и своего рода компенсацию великому городу Петербургу за потерю им столичного статуса. Но! Довольно денек побродить по питерским улицам, чтобы убедиться: шикарные эти проекты мало соответствуют ауре города и горожан. Такой «Зенит» в лучшем случае служит Питеру подаренным украшением, в худшем – обернется мыльным пузырем. А значит, рискует оказаться субстанцией с ограниченным сроком применения (с)
Регистрация: 12.01.2017
№5 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 12:07) #
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Цитата: vlees
Скоро зенит станет как томь

ай не пезди. нет к этому предпосылок. только мечты-мечты.
Регистрация: 7.03.2016
№4 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 12:06) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
навеяло


Дорогие американские друзья, распушите свои локаторы, прослушайте бесплатное приложение к нашему телеграфу:
— Красную облупленную культяпку вам всем на воротник, в чугунном исполнении от советской власти, чтобы подворотничек не пачкался и башка не болталась.


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№3 Написал: vlees (Сегодня, 12:04) #
  • +6
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Скоро зенит станет как томь,пора уже закрывать эту лавочку,поиграли и хватит.
Регистрация: 12.01.2017
№2 Написал: fd65 (Сегодня, 12:03) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Для РФПЛ одного Зенита уже много... Если еще и Томь посадить на гос.финансирование - последние пенсионеры в стране вымрут....
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: korsak На Волге (Сегодня, 12:03) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Путин десять лет давал зеленый цвет на кабинетные победы зенита. Терпение кончилось. Ничего не выиграли и команду не создали. Больше зенитов не будет.
Регистрация: 4.04.2010
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