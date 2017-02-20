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Спартаковец Александр Пуцко на постоянной основе перешел в "Уфу"

Сегодня "Спартак" и ФК "Уфа" достигли договоренности о переходе защитника Александра Пуцко в башкирский клуб на постоянной основе, сообщает официальный сайт красно-белых.

Двадцатитрехлетний защитник - воспитанник красно-белых. Впервые сыграл за дубль в 2010 году. С 2013 года выступал за "Спартак-2". В ФНЛ Пуцко принял участие в 40 матчах и забил один мяч.

В основном составе "Спартака" дебютировал в сентябре 2012-го. Всего за карьеру провел 4 встречи за первую команду, одну из которых - в нынешнем сезоне.
Теги: Пуцко Томь Спартак
Сегодня, 12:19
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