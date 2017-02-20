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"Спартак" подтвердил переход Аяза Гулиева в "Анжи"

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев будет выступать за "Анжи" клуб до конца сезона, информирует официальный сайт красно-белых.

Сообщается, что сегодня клубы согласовали условия аренды полузащитника Аяза Гулиева. Соглашение 20-летнего футболиста с махачкалинским клубом будет действовать с 20 февраля по 31 мая 2017 года.
Теги: Спартак Анжи
Сегодня, 13:24
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