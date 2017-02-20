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"Уфа": должны успеть оформить переход Александра Беленова
Срок соглашения защитника Александра Пуцко с футбольным клубом "Уфа" рассчитан на 3,5 года, рассказал генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.
"Срок контракта Александра с нашим клубом - 3,5 года. Никакого пункта о выкупе "Спартаком" игрока назад нет, но это не проблема, всегда можно договориться даже при отсутствии такой опции. Мы рады, что Александр стал частью нашей команды", - цитирует функционера ТАСС.
Также Газизов отметил, что клуб до закрытия трансферного окна (24 февраля - прим.) должен оформить переход голкипера Александра Беленова из "Анжи".
"Срок контракта Александра с нашим клубом - 3,5 года. Никакого пункта о выкупе "Спартаком" игрока назад нет, но это не проблема, всегда можно договориться даже при отсутствии такой опции. Мы рады, что Александр стал частью нашей команды", - цитирует функционера ТАСС.
Также Газизов отметил, что клуб до закрытия трансферного окна (24 февраля - прим.) должен оформить переход голкипера Александра Беленова из "Анжи".
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