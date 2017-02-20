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"Уфа": должны успеть оформить переход Александра Беленова

Срок соглашения защитника Александра Пуцко с футбольным клубом "Уфа" рассчитан на 3,5 года, рассказал генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

"Срок контракта Александра с нашим клубом - 3,5 года. Никакого пункта о выкупе "Спартаком" игрока назад нет, но это не проблема, всегда можно договориться даже при отсутствии такой опции. Мы рады, что Александр стал частью нашей команды", - цитирует функционера ТАСС.

Также Газизов отметил, что клуб до закрытия трансферного окна (24 февраля - прим.) должен оформить переход голкипера Александра Беленова из "Анжи".
Теги: Беленов Уфа
Сегодня, 13:27
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№2 Написал: safonas (Сегодня, 14:56) #
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online

Цитата: Максим I
И куда все хрюны попрятали свои пятачки? Кто-то из них не знает, кто такой Пуцко? Ах, ну да, это ж отработанный материал, сбитый лётчик, хромая утка... Куда интереснее обсуждать, что Акинфеев не хочет ехать в Китай, да, крючкохвостые?

молодой, в основу не пробьется, на лавке сидеть и во втором дивизионе, пошел получать практику в высшем дивизионе, по-моему не самый плохой вариант, да и не не забудь поменять за кого болеешь, а то походу глор, меняешь каждый день)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
И куда все хрюны попрятали свои пятачки? Кто-то из них не знает, кто такой Пуцко? Ах, ну да, это ж отработанный материал, сбитый лётчик, хромая утка... Куда интереснее обсуждать, что Акинфеев не хочет ехать в Китай, да, крючкохвостые?


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