Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
Криштану Роналду не будет сниматься с Анджелиной Джоли турецком сериале
Представители форварда "Реала" Криштану Роналду опровергли информацию о том, что португалец снимется в турецком сериале вместе с актрисой Анджелиной Джоли.
"Эта новость является ложной", - рассказали представители Роналду изданию AS.
Ранее СМИ сообщили, что Роналду и Джоли снимутся вместе в сериале "Мост жизни". В съемках планируется задействовать еще несколько знаменитостей.
"Эта новость является ложной", - рассказали представители Роналду изданию AS.
Ранее СМИ сообщили, что Роналду и Джоли снимутся вместе в сериале "Мост жизни". В съемках планируется задействовать еще несколько знаменитостей.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.