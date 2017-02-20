Криштану Роналду не будет сниматься с Анджелиной Джоли турецком сериале

Представители форварда "Реала" Криштану Роналду опровергли информацию о том, что португалец снимется в турецком сериале вместе с актрисой Анджелиной Джоли.



"Эта новость является ложной", - рассказали представители Роналду изданию AS.



Ранее СМИ сообщили, что Роналду и Джоли снимутся вместе в сериале "Мост жизни". В съемках планируется задействовать еще несколько знаменитостей.