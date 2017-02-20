Дани Алвес: руководители "Барселоны" оказались фальшивыми людьми

Бывший защитник "Барселоны" Дани Алвес, выступающий ныне в "Ювентусе", рассказал, почему принял решение покинуть испанскую команду.



"Мне нравится, когда меня любят и хотят видеть в команде, а если я не нравлюсь, то я ухожу.



То, что я ушел из "Барселоны" без компенсации - это было вполне логично. Руководители "Барселоны" оказались фальшивыми и неблагодарными людьми", - цитирует бразильца ABC.