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Дани Алвес: руководители "Барселоны" оказались фальшивыми людьми
Бывший защитник "Барселоны" Дани Алвес, выступающий ныне в "Ювентусе", рассказал, почему принял решение покинуть испанскую команду.
"Мне нравится, когда меня любят и хотят видеть в команде, а если я не нравлюсь, то я ухожу.
То, что я ушел из "Барселоны" без компенсации - это было вполне логично. Руководители "Барселоны" оказались фальшивыми и неблагодарными людьми", - цитирует бразильца ABC.
"Мне нравится, когда меня любят и хотят видеть в команде, а если я не нравлюсь, то я ухожу.
То, что я ушел из "Барселоны" без компенсации - это было вполне логично. Руководители "Барселоны" оказались фальшивыми и неблагодарными людьми", - цитирует бразильца ABC.
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