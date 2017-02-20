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Дани Алвес: руководители "Барселоны" оказались фальшивыми людьми

Бывший защитник "Барселоны" Дани Алвес, выступающий ныне в "Ювентусе", рассказал, почему принял решение покинуть испанскую команду.

"Мне нравится, когда меня любят и хотят видеть в команде, а если я не нравлюсь, то я ухожу.

То, что я ушел из "Барселоны" без компенсации - это было вполне логично. Руководители "Барселоны" оказались фальшивыми и неблагодарными людьми", - цитирует бразильца ABC.
Теги: Алвес Барселона
Сегодня, 15:59
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№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 16:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
А чтож эти "фальшивые и неблагодарные" компенсацию не требовали? Мог бы хоть за это "спасибо!" им сказать.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
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