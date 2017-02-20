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Николай Левников: во время моей работы провалы на экзамене по знанию правил были единичными

Бывший председатель судейского комитета РФС Николай Левников прокомментировал провалы судей РФПЛ на тестах. Сначала Владимир Москалев не справился с тестом по теории, а вчера на видеотесте провалился Андрей Глот.

"У нас были экзамены по правилам, но носили несколько другой характер. Качество судейства оценивалось в письменном и устном формате.

Все готовились серьезно, так как понимали, что знание правил ? основа судейства. Провал на экзамене ? это был единичный случай, буквально один раз за несколько лет", - цитирует Левникова "Спорт День за Днем".
Теги: Левников
Сегодня, 18:34
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