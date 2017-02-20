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Аллан выбыл на три недели

Полузащитник "Наполи" Аллан выбыл из-за травмы на три недели, сообщает официальный сайт "адзурри".

Бразилец повредил приводящую мышцу бедра.
Теги: Наполи
Сегодня, 19:26
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