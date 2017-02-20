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Китайский клуб готов заплатить за Антони Модеста 40 миллионов евро

Один из китайский клубов, название которого не уточняется, претендует на нападающего "Кельна" Антони Модеста, сообщает Kicker.

За одного из лучших бомбардиров Бундеслиги нынешнего сезона предлагают 40 миллионов евро. Однако "Кельн" не намерен отпускать в феврале своего лучшего нападающего.
Теги: Кельн Трансферы
Сегодня, 19:47
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