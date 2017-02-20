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Полузащитник "Партизана": пожалуйста, скажите нет расизму!

Полузащитник "Партизана" Эвертон Бильер расплакался после матча с "Радом" (1:0), во время которого фанаты соперника выкрикивали в его адрес расистские оскорбления. После финального свистка бразилец показал неприличный жест в сторону трибуны болельщиков "Рада", за что получил желтую карточку.

"В течение всех 90 минут меня оскорбляли на расовой почве, я был расстроен, что игроки соперника это поощряли. Хочу забыть это, как можно скорее. Я люблю Сербию, мне нравится народ, поэтому я расплакался. Пожалуйста, скажите нет расизму!" - цитирует Эвертона Mozzart Sport.
Теги: Партизан
Сегодня, 20:48
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(1)
№2 Написал: coban сегодня (Сегодня, 21:10) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да говно вопрос..- Нет Расизму!


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D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 20:54) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ослиные приятели. Тоже всегда будут негры smile


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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