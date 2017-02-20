Полузащитник "Партизана": пожалуйста, скажите нет расизму!

Полузащитник "Партизана" Эвертон Бильер расплакался после матча с "Радом" (1:0), во время которого фанаты соперника выкрикивали в его адрес расистские оскорбления. После финального свистка бразилец показал неприличный жест в сторону трибуны болельщиков "Рада", за что получил желтую карточку.



"В течение всех 90 минут меня оскорбляли на расовой почве, я был расстроен, что игроки соперника это поощряли. Хочу забыть это, как можно скорее. Я люблю Сербию, мне нравится народ, поэтому я расплакался. Пожалуйста, скажите нет расизму!" - цитирует Эвертона Mozzart Sport.