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Алексей Игонин: два гола с фланга Ивановича - это не простое совпадение

Бывший капитан "Зенита" Алексей Игонин высказал свое мнение о дебюте защитника сине-бело-голубых Бранислава Ивановича в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (0:2).

– Можете назвать главного виновника быстрого гола? Иванович, Нету, центральные полузащитники, не накрывшие подачу на Ачимпонга?

– Пас действительно получился классным, хотя человек, владеющий мячом в 35 метрах от ворот, не должен получать столько времени и пространства. В идеале надо было стараться не допустить передачи, но если уж она прошла, имеет смысл говорить о грубом промахе Ивановича. Он ошибся уже тогда, когда потерял из виду Ачимпонга в момент паса. К чему привела малейшая потеря концентрации, мы прекрасно помним.

— Иванович, на ваш взгляд, после Брюсселя понял, куда он попал?

— Первостепенная задача защитника - оборона собственных ворот. И лишь затем участие в атакующих действиях. Уверен, Ивановичу давали именно такую установку – изначально не пропустить. Не получилось. То ли в "Челси" центральные защитники иначе страховали его зону, когда он подключался к атаке, то ли просто не успел освоиться в схемах Луческу. Так или иначе, два гола с его фланга - не простое совпадение.

— Органичен ли Иванович в роли правого защитника, или серба лучше использовать в центре обороны - особенно тогда, когда восстановится Смольников?

— Скажу так: вряд ли Луческу будет менять схему под одного футболиста. Гораздо важнее более тщательно объяснить Ивановичу его роль на поле, – цитирует Игонина "Спорт день за днем".
Теги: Игонин Зенит Иванович
Сегодня, 10:26
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