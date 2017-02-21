РФС снял с "Динамо" запрет на регистрацию игроков

20 февраля состоялось заседание палаты по разрешению споров РФС, после которого стало известно об удовлетворении заявления московского "Динамо" о снятии запрета на регистрацию новых футболистов.Также были частично удовлетворены заявления футболистов "Томи" Алексея Пугина, Артема Попова и Кирилла Комбарова о выплате задолженности по трудовому договору.