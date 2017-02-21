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Валерий Газзаев: думаю, в "Зените" знают, как подготовиться к ответному матчу с "Андерлехтом"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о перспективах "Зенита" в этом сезоне выйти в финал Лиги Европы.

Напомним, в первом матче 1/16 финала турнира сине-бело-голубые уступили в гостях "Андерлехту" (0:2).

"У "Зенита" очень большие амбиции, очень хороший состав и очень опытный тренер, который выиграл Лигу Европы. Я думаю, он достаточно хорошо знает, как подойти, как подготовить. Поэтому все зависит, конечно, сегодня от целостности такой подготовки, о чем я говорил.

Но эти все вопросы необходимо решать в подготовительном этапе, в предсезонной подготовке. Очень важно форсировать подготовку", - цитирует специалиста "Газета.ru".
Теги: Газзаев Зенит
Сегодня, 15:50
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