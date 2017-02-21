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Голкипер "Саттона" может быть наказан за поедание пирога во время матча с "Арсеналом"

Футбольная ассоциация заинтересовалась эпизодом матча 1/8 финала Кубка Англии "Саттон Юнайтед" – "Арсенал", в котором запасной голкипер хозяев Уэйн Шоу съел пирог на скамейке запасных.

На 83-й минуте при счете 0:2 45-летний Шоу, вес которого составляет 125 килограммов, съел пирог и запил его водой.

Позднее выяснилось, что некоторые букмекерские конторы принимали ставки на это событие. Если голкипер знал о существовании такой ставки, он может быть наказан за нарушение букмекерских правил.

Советский спорт
Сегодня, 16:09
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(3)
№3 Написал: procop (Сегодня, 16:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну-ну! yum
Регистрация: 27.11.2016
№2 Написал: OgreGate (Сегодня, 16:42) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Долбанулись лайми. Даже если знал - докажите, что ему за это заплатили


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
А на переваривание пирога и на последующие события ставки были ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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