Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
14:49
Игорь Акинфеев: нужно достойно сыграть на Кубке Конфедераций, а потом уже думать о чемпионате мира (2)
Игорь Акинфеев: нужно достойно сыграть на Кубке Конфедераций, а потом уже думать о чемпионате мира (2)
11:49
Игорь Акинфеев: сколько раз обращался к нашим болельщикам: "Не надо, не оскорбляйте чужого вратаря" (11)
Игорь Акинфеев: сколько раз обращался к нашим болельщикам: "Не надо, не оскорбляйте чужого вратаря" (11)
Голкипер "Саттона" может быть наказан за поедание пирога во время матча с "Арсеналом"
Футбольная ассоциация заинтересовалась эпизодом матча 1/8 финала Кубка Англии "Саттон Юнайтед" – "Арсенал", в котором запасной голкипер хозяев Уэйн Шоу съел пирог на скамейке запасных.
На 83-й минуте при счете 0:2 45-летний Шоу, вес которого составляет 125 килограммов, съел пирог и запил его водой.
Позднее выяснилось, что некоторые букмекерские конторы принимали ставки на это событие. Если голкипер знал о существовании такой ставки, он может быть наказан за нарушение букмекерских правил.
Советский спорт
На 83-й минуте при счете 0:2 45-летний Шоу, вес которого составляет 125 килограммов, съел пирог и запил его водой.
Позднее выяснилось, что некоторые букмекерские конторы принимали ставки на это событие. Если голкипер знал о существовании такой ставки, он может быть наказан за нарушение букмекерских правил.
Советский спорт
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.