Голкипер "Саттона" может быть наказан за поедание пирога во время матча с "Арсеналом"

Футбольная ассоциация заинтересовалась эпизодом матча 1/8 финала Кубка Англии "Саттон Юнайтед" – "Арсенал", в котором запасной голкипер хозяев Уэйн Шоу съел пирог на скамейке запасных.На 83-й минуте при счете 0:2 45-летний Шоу, вес которого составляет 125 килограммов, съел пирог и запил его водой.Позднее выяснилось, что некоторые букмекерские конторы принимали ставки на это событие. Если голкипер знал о существовании такой ставки, он может быть наказан за нарушение букмекерских правил.