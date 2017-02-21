Иско хочет уйти из мадридского "Реала"

Полузащитник "Реала" Иско выразил желание покинуть нынешний клуб, утверждает Marca.



По данным источника, футболист попросил своих агентов подыскать ему новую команду и связаться с клубами, которые ранее проявляли интерес к его персоне. Издание отмечает, что высока вероятность того, что испанец продолжит карьеру в "Манчестер Сити".