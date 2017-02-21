Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
14:49
Игорь Акинфеев: нужно достойно сыграть на Кубке Конфедераций, а потом уже думать о чемпионате мира (2)
Игорь Акинфеев: нужно достойно сыграть на Кубке Конфедераций, а потом уже думать о чемпионате мира (2)
11:49
Игорь Акинфеев: сколько раз обращался к нашим болельщикам: "Не надо, не оскорбляйте чужого вратаря" (11)
Игорь Акинфеев: сколько раз обращался к нашим болельщикам: "Не надо, не оскорбляйте чужого вратаря" (11)
Даниель Субашич: все футболисты "Монако" - талантливые дети
Вратарь "Монако" Даниель Субашич высказался о предстоящих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с английским "Манчестер Сити".
"Все футболисты "Монако", кроме меня, Фалькао и Глика, - дети, талантливые, но дети. Они до сих пор ходят в ясли. Мы прошли в 1/8 финала, а значит, уже выполнили задачу и не чувствуем давления. У нас нет ярких звезд, но когда есть Лемар, Фабиньо и Бернарду Силва, кто-нибудь обязательно выстрелит", - цитирует хорвата Nice-Matin.
"Все футболисты "Монако", кроме меня, Фалькао и Глика, - дети, талантливые, но дети. Они до сих пор ходят в ясли. Мы прошли в 1/8 финала, а значит, уже выполнили задачу и не чувствуем давления. У нас нет ярких звезд, но когда есть Лемар, Фабиньо и Бернарду Силва, кто-нибудь обязательно выстрелит", - цитирует хорвата Nice-Matin.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.