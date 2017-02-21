Даниель Субашич: все футболисты "Монако" - талантливые дети

Вратарь "Монако" Даниель Субашич высказался о предстоящих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с английским "Манчестер Сити".



"Все футболисты "Монако", кроме меня, Фалькао и Глика, - дети, талантливые, но дети. Они до сих пор ходят в ясли. Мы прошли в 1/8 финала, а значит, уже выполнили задачу и не чувствуем давления. У нас нет ярких звезд, но когда есть Лемар, Фабиньо и Бернарду Силва, кто-нибудь обязательно выстрелит", - цитирует хорвата Nice-Matin.