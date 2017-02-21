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"Рубин" сыграл вничью с норвежским клубом "Сарпсборг 08"

"Рубин" на зимнем сборе в Испании сыграл вничью с клубом "Сарпсборг 08".

Контрольный матч.

Испания. Ла Манга.

"Сарпсборг 08" (Норвегия) - "Рубин" (Казань, Россия) - 0:0

"Рубин": Нестеренко, Кузьмин (Михайлов, 77), Бурлак, Кверквелия, Набиуллин, Сонг, М`Вила, Лестьенн (Махатадзе, 77), Жонатас, Рочина, Жемалетдинов.

Предупреждения: Сонг, 25. Кузьмин, 38. Жонатас, 82.
Теги: Рубин
Вчера, 23:13
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(1)
№1 Написал: ciklop1970 serpuhov (Вчера, 23:32) #
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Болеет за:
ЦСКА
ЦСКА по ним катком прошел!
Регистрация: 18.09.2013
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