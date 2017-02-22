Бум-бум-пау! 8 голов, 10 желтых и незабитый пенальти - перестрелка в Манчестере на радость зрителям



Лига Чемпионов



1/8 финала, первый матч



"Манчестер Сити" – "Монако" 5:3 Лига Чемпионов1/8 финала, первый матч

Голы: Стерлинг, 26', Агуэро, 58', Агуэро, 71', Стоунз, 77', Сане, 82' - Фалькао, 32', Мбаппе, 40', Фалькао, 61'

Незабитый пенальти: Фалькао (вратарь), 50'

А был ли "Сити" фаворитом?

"Монако" должен был забивать первым

"Ман Сити" оказался менее расточительным

Отыграться и выйти вперед до перерыва - миссия выполнена

Пенальти или нет?

После перерыва никто о пенальти уже не вспомнил

Фэйл Субашича и выдающийся гол Фалькао

"Монако" поплыл или "Сити" возродился?

А будет ли "Сити" фаворитом перед ответной игрой?

В первых матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов обычно можно наблюдать не самое эффектное зрелище, но сегодня в Манчестере была далеко не обычная игра.рассказывает о невероятной перестрелке между "Манчестер Сити" и "Монако", в ходе которой положение сил в этой паре менялось неоднократно.Кабальеро, Санья, Стоунз, Отаменди, Фернандиньо (Сабалета, 61'), Туре, Сильва, Де Брюйне, Стерлинг (Навас, 89'), Сане, Агуэро (Фернандо, 87')Субашич, Менди, Раджи, Глик, Сидибе, Фабиньо, Бакайоко (Дирар, 88'), Лемар, Мбаппе, Силва (Моутиньо, 84'), ФалькаоАгуэро, 35', Фернандиньо, 40', Отаменди, 49', Сабалета, 73' - Глик, 9', Сидибе, 25', Бакайоко, 55', Фалькао, 67', Силва, 76', Фабиньо, 81'Перед первым матчем "Манчестер Сити" и "Монако" многие сходились во мнении, что английская команда является фаворитом как всего противостояния, так и отдельно взятой встречи. Если смотреть только на последние игры "горожан", то можно было согласиться с этой мыслью - "Сити" выдал ряд хороших результатов, ряд побед и закрепился на втором месте в чемпионате Англии. Но ведь у "монегасков" текущая форма была намного лучше. Представители Лиги 1 не проигрывали больше двух месяцев, выиграв при этом 10 матчей из 13. Да и к тому же в этом сезоне "Монако" оба раза обыграл другую английскую команду - "Тоттенхэм". В общем говоря, однозначно ставить на "Манчестер Сити" было несколько странно.И гости почти сразу же начали доказывать ошибочность суждений всех тех, кто в них не верил. К середине первого тайма они создали несколько хороших моментов, один из которых вполне мог завершиться голом. В штрафную "Сити" врывались и Фалькао, и Мбаппе, и даже Менди с Гликом, но забить первыми "монегаскам" было не суждено.Впрочем, и хозяева не отсиживались у своих ворот. Игра совсем не привычно для первых матчей на стадии плей-офф проходила на встречных курсах. "Сити" создавал угрозы воротам соперника чуть реже, но зато более эффективно смог воспользоваться полученными шансами. Если сначала Агуэро не смог попасть по мячу после отличного прострела Де Брюйне, то затем Стерлинг не стал прощать "Монако" и воплотил в гол передачу Сане."Монако", конечно, даже не думал опускать голову после пропущенного мяча и активно продолжил идти вперед. И в кратчайшие сроки это принесло свои плоды. Кабальеро, правда, сильно помог оппоненту, неудачно вынеся мяч из своей штрафной, но отметим хороший перехват и отменную передачу в исполнении Фабиньо, который сделал тем самым все, чтобы Фалькао сравнял счет. А еще через несколько минут самый результативный защитник Лиги 1 выдал вторую голевую передачу - на этот раз на Мбаппе, который сделал возможным выполнении миссии, вынесенной в заголовок абзаца.Прежде чем перейти к сумасшедшим событиям второго тайма отдельные строчки посвятим эпизоду на 35-й минуте. Тогда Агуэро врывался в штрафную "Монако" и упал после контакта с ногой Субашича. Глядя на арбитра, можно было подумать, что он бежит ставить пенальти и давать желтую вратарю, но он определил симуляцию со стороны нападающего и вынес предупреждение именно ему. Судя по повторам, судья принял верное решение - Агуэро сам искал контакт и валился на газон еще до него, но споры по этому эпизоду велись весь перерыв.Можно было бы отметить, что в конце первого тайма у команд было еще по моменту, чтобы забить, но сразу после перерыва об этом никто не вспоминал, ведь Матео Лаос поставил пенальти в ворота "Манчестер Сити"! И тут к судье вновь минимум вопросов, поскольку Фалькао действительно сбили. Впрочем, взявшийся пробить 11-метровый Радамель сделал это настолько бездарно, что Кабальеро не составило большого труда отбить его удар.В начале второго тайма "Манчестер Сити" атаковал не так чтобы уж здорово, но достаточно быстро сумел сравнять счет. Большой привет всем передал Субашич, который пропустил не самый сильный мяч, летящий точно ему в руки. Тут даже заслугу Агуэро оценить сложно, потому что удар у него вышел так себе. Впрочем, уже через три минуты Фалькао вновь вывел "Монако" вперед. Исправился за незабитый пенальти Радамель очень эффектно - оставив не у дел защитников, он элегантным черпачком перебросил слегка вышедшего из ворот Кабальеро. Красотища.А далее произошло то, что объяснить тяжело. То ли гости "поплыли", то ли хозяева стали действовать заметно лучше, но самое главное, что "Манчестер Сити" смог забить три гола за 11 минут, смог перевернуть игру и смог из откровенно провального превратить свое положение в весьма комфортное. "Монако" при этом может винить только себя - так или иначе, а хозяева все три мяча забили с близкого расстояния и фактически в пустые ворота. Команда, претендующая на большие достижения, себе такое позволять не должна.В оставшееся до конца матча время Фалькао имел шикарный шанс сделать счет 5:4, но Кабальеро по-настоящему спас свою команду и удержал преимущество в два мяча. Мы начинали сегодня разговор с вопроса относительно фаворита - им и закончим. Очевидно, что победа с разницей в два гола должна быть признана нормальным результатом в преддверии ответной встречи, но три забитых мяча позволяют "Монако" пройти дальше в случае, если они победят на своем поле, например, 2:0, 3:1 или даже 4:2. Если оценивать шансы команд прямо сейчас, то, пожалуй, они будут такими же, как и перед сегодняшней игрой - "Манчестер Сити" большинством будет считаться фаворитом.