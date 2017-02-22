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Ивелин Попов: и Аленичев, и Титов мне каждый день повторяли: "Что ж ты не бьешь?"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов рассказал о том, что хотел бы исправить в собственной игре.

"Чтобы я подправил в собственной игре? Мне стоило бы больше брать игру на себя. Выхожу на хорошую позицию – ищу глазами партнера. Жду, кому отдать. А надо бить!

Об этом мне постоянно твердил и Аленичев, и Егор Титов. Каждый день повторяли: "Что ж ты не бьешь? Все сделал – ударить забыл", - цитирует Попова "Спорт-Экспресс".
Теги: Попов Спартак
Сегодня, 01:16
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