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"Монако" впервые в истории пропустил пять голов в главном еврокубке

"Монако" впервые в истории пропустил пять голов в рамках Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов). Подопечные Леонарду Жардима на выезде уступили "Манчестер Сити" со счетом 3:5.

"Манчестер Сити" забивает пять голов в Лиге чемпионов во второй раз. Впервые это случилось в ноябре 2013 года, когда "горожанам" противостоял ЦСКА (5:2).

Газета.ru
Теги: Монако
Сегодня, 01:57
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