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Леонарду Жардим: в нашем противостоянии с "Манчестер Сити" еще ничего не решено

Наставник "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал поражение команды от "Манчестер Сити" (3:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Невероятный матч, что очень здорово для болельщиков. Уверен, они получили большое удовольствие от классной игры в атаке и восьми голов.

Думаю, "Монако" сыграл прекрасно, и я поздравил игроков с этим. Мы совершили небольшие ошибки в обороне, а решающим моментом стал промах с пенальти, когда мы упустили шанс выйти вперед со счетом 3:1.

Фалькао - выдающийся нападающий, он снова это доказал, несмотря на то, что до этого в Англии у него не все выходило. Но и Агуэро - форвард мирового уровня. Впереди еще 90 минут - в этом противостоянии пока ничего не решено", - цитирует Жардима официальный сайт УЕФА.
Теги: Монако Жардим
Сегодня, 01:59
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