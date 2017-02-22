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Лионель Месси остался под впечатлением от пирамид в Египте

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, посетивший во вторник Каир, был удивлен размером великих пирамид Гизы.

Как сообщили организаторы тура знаменитого футболиста в Египет, Месси попросил, чтобы ему вместе с сопровождавшим его братом позволили войти внутрь пирамид.

"Он сказал, что ему не верится, что пирамиды достигают таких огромных размеров. Он был очень воодушевлен увиденным", - глава крупнейшей фармацевтической компании страны Тамер Хосни.

Лионель Месси прибыл в Каир в рамках кампании по борьбе с гепатитом С и продвижению медицинского туризма в Египет.

Газета.ru
Теги: Месси
Сегодня, 03:43
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