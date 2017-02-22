Шамиль Газизов: "Уфа" летом делала предложение Погребняку, но он отказался

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал об интересе к форварду "Динамо" Павлу Погребняку.– Летом мы действительно делали ему предложение, но он отказался. Приглашали его пройти с нами сбор, а потом взять в аренду. С ним разговаривал Гончаренко, но Павел не захотел. У каждого свой путь, он сам его выбирает. Мы абсолютно нормально к этому относимся.– Нет. Не вели по нему никаких переговоров– Тоже нет. Мы были заинтересованы в игроках "Зенита", но не договорились. Они сами нужны питерскому клубу. Фамилии я называть не хочу.