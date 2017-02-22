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"Крестовский" оборудовали новейшей системой связи

Руководитель отдела по инфраструктуре Приморского регионального отделения "МегаФона" Евгений Бабахин сообщил, что на стадионе "Крестовский" было установлено современное спецоборудование, которое обеспечит зрителям бесперебойную связь.

Система способна выдерживать большие нагрузки, несмотря на большую вместимость арены.

"Волны сильно распространяются, и в зоне обслуживания одной такой базовой станции скапливается очень большое количество абонентов. В связи с этим возникают перегрузки.

В данном случае система рассчитана так, что каждая антенна обслуживает небольшую территорию, что позволяет не пропускать большое количество абонентов через один шкафчик", - приводит слова Бабахина телеканал "Санкт-Петербург".
Теги: Крестовский
Сегодня, 09:56
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№2 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 10:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
С Мегафоном понятно. А МТС?))
Регистрация: 24.09.2013
№1 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 10:43) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
а накуя для 5-тысяч такое оборудование..спрашивается..
скорее всего,это делается для Дома-2 с Ольгой Бузовой..
Регистрация: 14.12.2011
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