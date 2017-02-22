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Дмитрий Тарасов: я не жалею, что показал футболку с Путиным в Турции
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов прокомментировал нашумевший эпизод, произошедший после матча 1/16 финала Лиги Европы сезона-2015/16 против "Фенербахче" (0:2).
– После матча "Фенербахче" – "Локомотив" вы продемонстрировали футболку с изображением Владимира Путина. Это была ваша инициатива?
– Да. Я так захотел сделать.
– Если вернуть время назад, то снова так поступили бы?
– Я ни о чем не жалею. Любой мой поступок был осознанным. Я бы не хотел что-то вернуть или изменить.
– Вас после этого "Локомотив" оштрафовал?
– Было много слухов на этот счет. На самом деле клуб меня оштрафовал.
– Тогда почему ваш агент Олег Артемов заявил, что штрафа не было?
– Может, не хотел подробно комментировать. Или опровергал суммы, озвученные в прессе.
– Почему вы поддерживаете Владимира Путина?
– Мне нравится наш президент. Я подписан в социальных сетях на политические страницы. Слежу за тем, как всё развивается, поэтому его поддерживаю.
– Что именно нравится?
– То, как Путин заботится о России. Мне понятно его видение, развитие страны.
– Вам нравится модель, при которой почти весь профессиональный спорт финансирует государство?
– Мне как спортсмену тяжело давать оценку. Наверное, нет предела совершенству. Все нужно улучшать. Наш спорт в том числе. Хотя мы находимся в правильном направлении.
– Есть пример, который показывает, что мы на правильном пути?
– Я помню, как начинал играть в футбол. Тогда были совсем другие условия. У нас сейчас есть все необходимое: поля, мячи, экипировка. Есть профессиональные тренеры – наверное, более качественные, чем раньше. У нас есть люди, которые стараются развивать спорт. Главное, чтобы им продолжали оказывать поддержку. А талантов у нас в стране хватает. Нужно их правильно готовить с малых лет.
Чемпионат
– После матча "Фенербахче" – "Локомотив" вы продемонстрировали футболку с изображением Владимира Путина. Это была ваша инициатива?
– Да. Я так захотел сделать.
– Если вернуть время назад, то снова так поступили бы?
– Я ни о чем не жалею. Любой мой поступок был осознанным. Я бы не хотел что-то вернуть или изменить.
– Вас после этого "Локомотив" оштрафовал?
– Было много слухов на этот счет. На самом деле клуб меня оштрафовал.
– Тогда почему ваш агент Олег Артемов заявил, что штрафа не было?
– Может, не хотел подробно комментировать. Или опровергал суммы, озвученные в прессе.
– Почему вы поддерживаете Владимира Путина?
– Мне нравится наш президент. Я подписан в социальных сетях на политические страницы. Слежу за тем, как всё развивается, поэтому его поддерживаю.
– Что именно нравится?
– То, как Путин заботится о России. Мне понятно его видение, развитие страны.
– Вам нравится модель, при которой почти весь профессиональный спорт финансирует государство?
– Мне как спортсмену тяжело давать оценку. Наверное, нет предела совершенству. Все нужно улучшать. Наш спорт в том числе. Хотя мы находимся в правильном направлении.
– Есть пример, который показывает, что мы на правильном пути?
– Я помню, как начинал играть в футбол. Тогда были совсем другие условия. У нас сейчас есть все необходимое: поля, мячи, экипировка. Есть профессиональные тренеры – наверное, более качественные, чем раньше. У нас есть люди, которые стараются развивать спорт. Главное, чтобы им продолжали оказывать поддержку. А талантов у нас в стране хватает. Нужно их правильно готовить с малых лет.
Чемпионат
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