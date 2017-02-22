Дмитрий Тарасов: я не жалею, что показал футболку с Путиным в Турции

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов прокомментировал нашумевший эпизод, произошедший после матча 1/16 финала Лиги Европы сезона-2015/16 против "Фенербахче" (0:2).– Да. Я так захотел сделать.– Я ни о чем не жалею. Любой мой поступок был осознанным. Я бы не хотел что-то вернуть или изменить.– Было много слухов на этот счет. На самом деле клуб меня оштрафовал.– Может, не хотел подробно комментировать. Или опровергал суммы, озвученные в прессе.– Мне нравится наш президент. Я подписан в социальных сетях на политические страницы. Слежу за тем, как всё развивается, поэтому его поддерживаю.– То, как Путин заботится о России. Мне понятно его видение, развитие страны.– Мне как спортсмену тяжело давать оценку. Наверное, нет предела совершенству. Все нужно улучшать. Наш спорт в том числе. Хотя мы находимся в правильном направлении.– Я помню, как начинал играть в футбол. Тогда были совсем другие условия. У нас сейчас есть все необходимое: поля, мячи, экипировка. Есть профессиональные тренеры – наверное, более качественные, чем раньше. У нас есть люди, которые стараются развивать спорт. Главное, чтобы им продолжали оказывать поддержку. А талантов у нас в стране хватает. Нужно их правильно готовить с малых лет.