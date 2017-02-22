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Дмитрий Тарасов: всем бы так двигаться в 69 лет, как Семин

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов высказал мнение относительно главного тренера команды Юрия Семина и о том, как он изменился по сравнению с 2009 годом.

"Не Семин изменился, а футбол. Другие тренировки, другой подход. А каким он был человеком, таким и остался. Что касается сборов, то даже не столько они изменились, сколько я к ним иначе стал относиться. Тогда мне было тяжелее. Тем более на уровне Лоськова, Сычева, Сенникова, а я – молодой, сырой. Теперь ответственнее отношусь к делу, поэтому и проще.

Знаю, что Юрий Павлович иногда играет в футбол. Всем бы так двигаться в 69 лет. Мой последний официальный матч за "Локо" был в Краснодаре, когда Семин прыгнул через высокий бортик. На тот эпизод многие обратили внимание.

Семин – авторитет для "Локомотива". Не могу сказать, что он прямо жесткий, но когда нужно, то действительно требовательный. Если выполнять все его установки, то проблем не будет. Хотя и Черевченко мог накричать", - цитирует Тарасова "Чемпионат".
Теги: Тарасов Семин Локомотив
Сегодня, 11:27
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№1 Написал: ачуда (Сегодня, 12:09) #
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Лишь бы прокукарекать и под лизнуть.
Регистрация: 1.02.2017
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