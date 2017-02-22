Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
10:22
Александр Кержаков опроверг информацию, что руководство "Зенита" высказало недовольство игроками (5)
Александр Кержаков опроверг информацию, что руководство "Зенита" высказало недовольство игроками (5)
02:57
Игорь Шалимов: с "Фенербахче" будем стараться сыграть примерно так же, как у себя дома (видео)
Игорь Шалимов: с "Фенербахче" будем стараться сыграть примерно так же, как у себя дома (видео)
00:51
Бум-бум-пау! 8 голов, 10 желтых и незабитый пенальти - перестрелка в Манчестере на радость зрителям (4)
Бум-бум-пау! 8 голов, 10 желтых и незабитый пенальти - перестрелка в Манчестере на радость зрителям (4)
Вчера 23:28
Сергей Кирьяков: мы уступали "Астане" в свежести (1)
Сергей Кирьяков: мы уступали "Астане" в свежести (1)
Вчера 23:25
Артeм Милевский: не могу дождаться матча с "Локомотивом" (1)
Артeм Милевский: не могу дождаться матча с "Локомотивом" (1)
Вчера 23:16
Руслан Киселев: деньги поступят в "Томь" в ближайшее время (1)
Руслан Киселев: деньги поступят в "Томь" в ближайшее время (1)
Вчера 23:13
"Рубин" сыграл вничью с норвежским клубом "Сарпсборг 08" (1)
"Рубин" сыграл вничью с норвежским клубом "Сарпсборг 08" (1)
Вчера 23:05
Владимир Маркин: vы получили много разумных предложений от представителей фан-движений (1)
Владимир Маркин: vы получили много разумных предложений от представителей фан-движений (1)
Вчера 22:28
РФС может ввести приз лучшему фан-движению сезона (2)
РФС может ввести приз лучшему фан-движению сезона (2)
"Крылья Советов" примут "Локомотив" в Уфе
Матч 18-го тура премьер-лиги "Крылья Советов" – "Локомотив" пройдет в Уфе.
Такое решение было принято после настоятельной рекомендации членов комиссии по допуску футбольных полей для проведения матчей РФПЛ, которые посетили стадион "Металлург".
Было принято во внимание, что заключительные матчи года на "Металлурге" прошли в сложных погодных условиях. Несмотря на комплекс работ, проведенных с полем в зимнее время, члены комиссии рекомендовали не проводить матч "Крыльев" с "Локомотивом" на стадионе "Металлург".
Принято решение, что матч основных составов "Крылья Советов" – "Локомотив" пройдет на стадионе "Нефтяник" в городе Уфе 5 марта в 14:00 мск.
ФК "Крылья Советов"
Такое решение было принято после настоятельной рекомендации членов комиссии по допуску футбольных полей для проведения матчей РФПЛ, которые посетили стадион "Металлург".
Было принято во внимание, что заключительные матчи года на "Металлурге" прошли в сложных погодных условиях. Несмотря на комплекс работ, проведенных с полем в зимнее время, члены комиссии рекомендовали не проводить матч "Крыльев" с "Локомотивом" на стадионе "Металлург".
Принято решение, что матч основных составов "Крылья Советов" – "Локомотив" пройдет на стадионе "Нефтяник" в городе Уфе 5 марта в 14:00 мск.
ФК "Крылья Советов"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.