Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

"Крылья Советов" примут "Локомотив" в Уфе

Матч 18-го тура премьер-лиги "Крылья Советов" – "Локомотив" пройдет в Уфе.

Такое решение было принято после настоятельной рекомендации членов комиссии по допуску футбольных полей для проведения матчей РФПЛ, которые посетили стадион "Металлург".

Было принято во внимание, что заключительные матчи года на "Металлурге" прошли в сложных погодных условиях. Несмотря на комплекс работ, проведенных с полем в зимнее время, члены комиссии рекомендовали не проводить матч "Крыльев" с "Локомотивом" на стадионе "Металлург".

Принято решение, что матч основных составов "Крылья Советов" – "Локомотив" пройдет на стадионе "Нефтяник" в городе Уфе 5 марта в 14:00 мск.

ФК "Крылья Советов"
Теги: Крылья Советов Локомотив
Сегодня, 11:46
Напечатать
12
(0)
№12 Написал: perekos Самара (Сегодня, 12:58) #
  • -3
  •  (3)

куда эти ЧЛЕНЫ смотрели когда календарь "строили"? зае6али эти члены из года в год по одним и тем же граблям гуляют

Romella
Томск,Самара..
для Спартака...
шавки епанные..



дорожка Стукашевица уже магистраль 6дять rage
Регистрация: 10.08.2012
№11 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 12:43) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Томск,Самара..для Спартака...
шавки епанные..

Цитата: ЦитRUS
Неадекватным свиньям на ветке отдельный привет!

ты ,вообще ,пошла накуй ..дырявая..
Регистрация: 14.12.2011
№10 Написал: vlees (Сегодня, 12:31) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Желаю крыльям проебать 20-0,с нами типа не надо было переносить,лучше играть на деревянном поле на морозе,ясно че)
Регистрация: 12.01.2017
№9 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 12:21) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Крылья Сов»
С таким руководством и врагов не надо! angry
Неадекватным свиньям на ветке отдельный привет!
Регистрация: 30.05.2015
№8 Написал: паровоз (Сегодня, 12:21) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Lord_Vik
Задача на сезон у любой команды из нижней восьмерки - поднасрать Спартаку.
Крылья справились. Можно вылетать в пердив.
Спрашивается - почему не играют на своем поле?
Мрази

Матч 18-го тура Премьер-Лиги «Крылья Советов» – «Локомотив» пройдет в Уфе. Такое решение было принято после настоятельной рекомендации членов комиссии по допуску футбольных полей для проведения матчей РФПЛ, которые посетили стадион «Металлург».
Регистрация: 25.06.2016
№7 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:16) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Задача на сезон у любой команды из нижней восьмерки - поднасрать Спартаку.
Крылья справились. Можно вылетать в пердив.
Спрашивается - почему не играют на своем поле?
Мрази
Регистрация: 22.09.2007
№6 Написал: паровоз (Сегодня, 12:07) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: кочегар
0-3 даже в Уфе

без вариантов!
Регистрация: 25.06.2016
№5 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 12:06) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Вот мрази,а почему не играют на своём поле крылья?
Регистрация: 12.02.2013
№4 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:02) #
  • 0
  •  (2)

главная задача выполнена: на это поле был выведен спартак в -15 и крылья с продажным арбитром, а теперь............
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: sergei23 Самара (Сегодня, 12:00) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Крылья Сов»
б...я, для кого у нас футбол в стране?
Регистрация: 24.10.2010
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 11:50) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зуев поможет устроить похороны Локо!


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 11:48) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
0-3 даже в Уфе


--------------------
найду
Регистрация: 13.04.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.