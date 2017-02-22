"Крылья Советов" примут "Локомотив" в Уфе

Матч 18-го тура премьер-лиги "Крылья Советов" – "Локомотив" пройдет в Уфе.Такое решение было принято после настоятельной рекомендации членов комиссии по допуску футбольных полей для проведения матчей РФПЛ, которые посетили стадион "Металлург".Было принято во внимание, что заключительные матчи года на "Металлурге" прошли в сложных погодных условиях. Несмотря на комплекс работ, проведенных с полем в зимнее время, члены комиссии рекомендовали не проводить матч "Крыльев" с "Локомотивом" на стадионе "Металлург".Принято решение, что матч основных составов "Крылья Советов" – "Локомотив" пройдет на стадионе "Нефтяник" в городе Уфе 5 марта в 14:00 мск.