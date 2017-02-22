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Юрист: из-за "Карпат" УЕФА может запретить украинским клубам играть в еврокубках

УЕФА может дать запрет всем украинским командам на выступление в европейских клубных турнирах, сообщил украинский футбольный юрист Дмитрий Коробко.

Это стало известно после того, как "Карпаты" выиграли дело против федерации футбола Украины во Франковском суде Львова и нарушили все нормы ФИФА и УЕФА, которые требуют, чтобы государство не вмешивалось в футбольные дела.

"Карпаты" выиграли иск по делу бывшего игрока клуба Владимира Гудымы в районном суде. Суд также отменил штраф, ранее наложенный ФФУ на "Карпаты".

- "Карпаты" открыли ящик Пандоры. Уже завтра любое решение ФФУ может быть опротестовано в каком-то районном суде Украины. УЕФА на такое глаза не закроет, так начнет действовать, чтобы другие команды не шли путем "Карпат". Нарушение серьезное, потому что фактически государство вмешалось в футбол, что противоречит всем нормам ФИФА и УЕФА.

И если говорить о последствиях, то они могут быть более серьезные: УЕФА может запретить всем нашим клубам выступать в еврокубках или приостановить членство ФФУ. В подобных ситуациях УЕФА не будет вести дела с "Карпатами", а с ФФУ.

В Киев поступит сигнал из Швейцарии, мол, вы должны справиться с клубом-мятежником. И если федерация не справится, то получит санкции от УЕФА, - цитирует Коробко "Чемпионат" со ссылкой на "Плюс спорт".
Теги: Карпаты
Сегодня, 11:53
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(4)
№4 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 12:35) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Они охуэли от безнаказанности . Запретили бы участие в ЕК годов на несколько чтобы отрезвить маленько !
Регистрация: 23.09.2016
№3 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:32) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Фашистов УЕФА приравнивает к сексуальным меньшинствам, а им можно всё...
убогие ведь...
Регистрация: 14.04.2008
№2 Написал: kruga (Сегодня, 12:26) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
хохлам простят. К гадалке не ходи


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:07) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
государства давным давно вмешиваются в футбол


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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