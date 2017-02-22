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Юрист: из-за "Карпат" УЕФА может запретить украинским клубам играть в еврокубках
УЕФА может дать запрет всем украинским командам на выступление в европейских клубных турнирах, сообщил украинский футбольный юрист Дмитрий Коробко.
Это стало известно после того, как "Карпаты" выиграли дело против федерации футбола Украины во Франковском суде Львова и нарушили все нормы ФИФА и УЕФА, которые требуют, чтобы государство не вмешивалось в футбольные дела.
"Карпаты" выиграли иск по делу бывшего игрока клуба Владимира Гудымы в районном суде. Суд также отменил штраф, ранее наложенный ФФУ на "Карпаты".
- "Карпаты" открыли ящик Пандоры. Уже завтра любое решение ФФУ может быть опротестовано в каком-то районном суде Украины. УЕФА на такое глаза не закроет, так начнет действовать, чтобы другие команды не шли путем "Карпат". Нарушение серьезное, потому что фактически государство вмешалось в футбол, что противоречит всем нормам ФИФА и УЕФА.
И если говорить о последствиях, то они могут быть более серьезные: УЕФА может запретить всем нашим клубам выступать в еврокубках или приостановить членство ФФУ. В подобных ситуациях УЕФА не будет вести дела с "Карпатами", а с ФФУ.
В Киев поступит сигнал из Швейцарии, мол, вы должны справиться с клубом-мятежником. И если федерация не справится, то получит санкции от УЕФА, - цитирует Коробко "Чемпионат" со ссылкой на "Плюс спорт".
Это стало известно после того, как "Карпаты" выиграли дело против федерации футбола Украины во Франковском суде Львова и нарушили все нормы ФИФА и УЕФА, которые требуют, чтобы государство не вмешивалось в футбольные дела.
"Карпаты" выиграли иск по делу бывшего игрока клуба Владимира Гудымы в районном суде. Суд также отменил штраф, ранее наложенный ФФУ на "Карпаты".
- "Карпаты" открыли ящик Пандоры. Уже завтра любое решение ФФУ может быть опротестовано в каком-то районном суде Украины. УЕФА на такое глаза не закроет, так начнет действовать, чтобы другие команды не шли путем "Карпат". Нарушение серьезное, потому что фактически государство вмешалось в футбол, что противоречит всем нормам ФИФА и УЕФА.
И если говорить о последствиях, то они могут быть более серьезные: УЕФА может запретить всем нашим клубам выступать в еврокубках или приостановить членство ФФУ. В подобных ситуациях УЕФА не будет вести дела с "Карпатами", а с ФФУ.
В Киев поступит сигнал из Швейцарии, мол, вы должны справиться с клубом-мятежником. И если федерация не справится, то получит санкции от УЕФА, - цитирует Коробко "Чемпионат" со ссылкой на "Плюс спорт".
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