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Выживший вратарь "Шапекоэнсе" намерен выступить на Паралимпийских играх
Выживший в авиакатастрофе вратарь бразильского "Шапекоэнсе" Джексон Фольманн заявил, что хотел бы в будущем выступить на Паралимпийских играх.
24-летний Фольманн стал одним из трех выживших в авиакатастрофе игроков "Шапекоэнсе", но не сможет продолжить карьеру профессионального футболиста из-за ампутации правой ноги.
"Я всегда буду спортсменом и всегда буду оставаться вратарем "Шапекоэнсе". Я задумываюсь о Паралимпийских играх, но пока это мои планы в долгосрочной перспективе", - сказал Фольманн.
Р-Спорт
24-летний Фольманн стал одним из трех выживших в авиакатастрофе игроков "Шапекоэнсе", но не сможет продолжить карьеру профессионального футболиста из-за ампутации правой ноги.
"Я всегда буду спортсменом и всегда буду оставаться вратарем "Шапекоэнсе". Я задумываюсь о Паралимпийских играх, но пока это мои планы в долгосрочной перспективе", - сказал Фольманн.
Р-Спорт
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