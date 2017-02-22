Выживший вратарь "Шапекоэнсе" намерен выступить на Паралимпийских играх

Выживший в авиакатастрофе вратарь бразильского "Шапекоэнсе" Джексон Фольманн заявил, что хотел бы в будущем выступить на Паралимпийских играх.24-летний Фольманн стал одним из трех выживших в авиакатастрофе игроков "Шапекоэнсе", но не сможет продолжить карьеру профессионального футболиста из-за ампутации правой ноги."Я всегда буду спортсменом и всегда буду оставаться вратарем "Шапекоэнсе". Я задумываюсь о Паралимпийских играх, но пока это мои планы в долгосрочной перспективе", - сказал Фольманн.