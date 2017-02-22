"Оренбург" отдал Артема Делькина в аренду в "Тамбов"

Нападающий "Оренбурга" Артем Делькин будет доигрывать сезон на правах аренды в ФК "Тамбов"."Артем - квалифицированный игрок, который нам поможет. Постараемся после сезона договориться с "Оренбургом", чтобы Делькин и затем продолжил выступления в нашей команде", - сказал спортивный директор тамбовчан Павел Худяков.Напомним, что в прошлом сезоне Делькин с 16 голами стал лучшим бомбардиром ФНЛ.