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"Оренбург" отдал Артема Делькина в аренду в "Тамбов"

Нападающий "Оренбурга" Артем Делькин будет доигрывать сезон на правах аренды в ФК "Тамбов".

"Артем - квалифицированный игрок, который нам поможет. Постараемся после сезона договориться с "Оренбургом", чтобы Делькин и затем продолжил выступления в нашей команде", - сказал спортивный директор тамбовчан Павел Худяков.

Напомним, что в прошлом сезоне Делькин с 16 голами стал лучшим бомбардиром ФНЛ.

Sportbox
Теги: Делькин Тамбов Оренбург
Сегодня, 15:21
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