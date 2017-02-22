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Александр Кержаков опроверг информацию, что руководство "Зенита" высказало недовольство игроками (5)
"Оренбург" отдал Артема Делькина в аренду в "Тамбов"
Нападающий "Оренбурга" Артем Делькин будет доигрывать сезон на правах аренды в ФК "Тамбов".
"Артем - квалифицированный игрок, который нам поможет. Постараемся после сезона договориться с "Оренбургом", чтобы Делькин и затем продолжил выступления в нашей команде", - сказал спортивный директор тамбовчан Павел Худяков.
Напомним, что в прошлом сезоне Делькин с 16 голами стал лучшим бомбардиром ФНЛ.
Sportbox
"Артем - квалифицированный игрок, который нам поможет. Постараемся после сезона договориться с "Оренбургом", чтобы Делькин и затем продолжил выступления в нашей команде", - сказал спортивный директор тамбовчан Павел Худяков.
Напомним, что в прошлом сезоне Делькин с 16 голами стал лучшим бомбардиром ФНЛ.
Sportbox
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