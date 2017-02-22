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ЦСКА одолел "Русенборг" в Юниорской лиге УЕФА

В Москве состоялся матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, в котором столичные армейцы переиграли норвежский "Русенборг" и вышли в четвертьфинал турнира.

В следующем раунде ЦСКА сыграет с ПСВ. Встреча пройдет 7 марта.

Юниорская лига УЕФА. 1/8 финала

ЦСКА U19 - "Русенборг U19" - 2:1

Голы:Жемалетдинов, 26, Vinje, 37, Пухов, 89

ЦСКА U19: Овчинников, Маклаков, Алибеков, Неплюев (Аванесян, 46), Хосонов, Леонов, Тикнизян, Пухов, Рубенис ((Матсхарашвили, 48) Меренчуков, 79), Олейников, Жамалетдинов

"Русенборг U19":Лунд, Рейтан, Walker, Mcclure-Hattreм, Лорентсен, Vinje, Тромсдаль, Williams (Халтвик, 63), Nordskag, Ботхейм, Nordengen

Предупреждения: Неплюев, 36, Avanesyan, 65, Тромсдаль, 80, Walker, 89
Теги: ЦСКА
Сегодня, 15:59
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(4)
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№32 Написал: Ватутинский Лыжник (Сегодня, 17:13) #
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online

Цитата: -Ritter-
Тарасовский свиногимнаст,

Они однофамильцы, так что сосни xуйца конского smile

Тебя забыл спросить , вафлик
Регистрация: 18.12.2016
№31 Написал: -Ritter- (Сегодня, 17:11) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Тарасовский свиногимнаст,

Они однофамильцы, так что сосни xуйца конского smile
Регистрация: 22.01.2017
№30 Написал: Ватутинский Лыжник (Сегодня, 17:08) #
  • -4
  •  (4)
online

А что овчина- пёс сынка своего пристроил? В раме стоял
Регистрация: 18.12.2016
№29 Написал: -Ritter- (Сегодня, 17:06) #
  • +1
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online
Болеет за:
ЦСКА
OgreGate,
Забыл как спартак чеченским боевикам помогал, так Википедия напомнит laughing

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Регистрация: 22.01.2017
№28 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:04) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ватутинский Лыжник
Цитата: golden Axe
Цитата: Ватутинский Лыжник
Им и викинги очко порвут в ответке

так ответки не будет,с ПСВ будет ответка)))

Повезло ослятам

ну в своем стиле на дурака проехали,на выезде такого судейства уже не будет,там отлупят этот кагал на раз
Регистрация: 1.02.2017
№27 Написал: Ватутинский Лыжник (Сегодня, 17:02) #
  • -1
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online

Цитата: golden Axe
Цитата: Ватутинский Лыжник
Им и викинги очко порвут в ответке

так ответки не будет,с ПСВ будет ответка)))

Повезло ослятам
Регистрация: 18.12.2016
№26 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:01) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ватутинский Лыжник
Им и викинги очко порвут в ответке

так ответки не будет,с ПСВ будет ответка)))
В следующем раунде ЦСКА сыграет с ПСВ. Встреча пройдет 7 марта.
Регистрация: 1.02.2017
№25 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 16:59) #
  • +1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Молодежку С ПОБЕДОЙ! Молодцы, парни!!! blush


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№24 Написал: Ватутинский Лыжник (Сегодня, 16:59) #
  • -4
  •  (6)
online

Цитата: golden Axe
до первого выездного матча с топ клубом

Им и викинги очко порвут в ответке
Регистрация: 18.12.2016
№23 Написал: golden Axe (Сегодня, 16:54) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
до первого выездного матча с топ клубом
Регистрация: 1.02.2017
№22 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 16:39) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: maradona72
Цитата: мяч квадратный
Джанаева нашего верните. Он когда надо, пропустит гол имени Нецида.
Пошел он нах.

АХАХ!
Регистрация: 7.03.2016
№21 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:38) #
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: мяч квадратный
Джанаева нашего верните.

Пошел он нах.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№20 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 16:38) #
  • +3
  •  (7)
online

Бомбануло опять у поросят неадекватных. У коровьей лепехи говно телегами вываливается.
Регистрация: 15.05.2015
№19 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 16:34) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: vlees
В своем стиле,кабинетный пенальти


Да всем давно известно, что Гинер крутит УЕФой, как хочет...
Регистрация: 26.01.2007
№18 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 16:34) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: maradona72
Спартаку бы присмотреть перспективного в этой команде кого нить.

Джанаева нашего верните. Он когда надо, пропустит гол имени Нецида.
Регистрация: 7.03.2016
№17 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 16:30) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Ватутинский Лыжник
Гинеру денег на пенки левые не хватает для взрослых ишаков. Решил в молодежке покупать

Он наверняка и для Русенборга купил. Оптом дешевле.

Цитата: OgreGate
А пока перед глазами у всех ослиный аул вместо состава команды, и это факт.

Наверняка они все негры, как основной состав Спартака.


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№16 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 16:28) #
  • +3
  •  (5)

Дожали! Молодчики! Гришин - акуенный тренер.
Регистрация: 7.03.2016
№15 Написал: OgreGate (Сегодня, 16:22) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
Такие имена как

Пончик, ты же прекрасно знаешь, что я в ответ тебя ща завалю именами чеченских боевиков - ваших хозяев smile Не надоело? А пока перед глазами у всех ослиный аул вместо состава команды, и это факт. Здесь и сейчас. Куча чебуреков. Пасут ослов. smile Бажай-юрт


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№14 Написал: Ватутинский Лыжник (Сегодня, 16:18) #
  • -6
  •  (8)
online

Гинеру денег на пенки левые не хватает для взрослых ишаков. Решил в молодежке покупать
Регистрация: 18.12.2016
№13 Написал: -Ritter- (Сегодня, 16:17) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
OgreGate,
Такие имена как Мохбалиев Тургай или Сунгатулин Фаниль, Абдурахманов Тимур, Карагулян Рубен, Сафарян Аргам, Шагиахметов Руслан, Шайхтдинов Дамир и Бакаев Солтмурад ничего не говорят?

А Иппэй Синодзука? laughing

maradona72,
по дешёвке вы негров пачками закупаете, чернозадые свномордии smile
Регистрация: 22.01.2017
№12 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:15) #
  • -8
  •  (10)
online

Спартаку бы присмотреть перспективного в этой команде кого нить. Все ровно ишак клуб нищий. Можно будет оптом купить подешевке.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№11 Написал: OgreGate (Сегодня, 16:14) #
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
Завидуй

Ушел завидовать. Кто-то там про Кауказ на днях голосил?
Алибеков, Неплюев (Аванесян, 46), Хосонов, Леонов, Тикнизян, Пухов, Рубенис ((Матсхарашвили, 48) Меренчуков, 79), Олейников, Жамалетдинов
smile


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№10 Написал: anonymous (Сегодня, 16:14) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: ДЯДЬКА
Цитата: Лукоморье
А Спартак свой матч как сыграл?

юношеская копа де соль только планируется с 2018г.

боюсь там юношеский АЕК и Легия будут...
Регистрация: 8.01.2017
№9 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 16:13) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: -Ritter-
Завидуй молча, xуйло свиное

Не убавить, не прибавить. Все по делу.

Цитата: ДЯДЬКА
юношеская копа де соль только планируется с 2018г.

Понятно. Будет проводиться ради многократного победителя. Титулы всем нужны. Хоть такие.


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№8 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 16:11) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: Лукоморье
А Спартак свой матч как сыграл?

юношеская копа де соль только планируется с 2018г.
Регистрация: 15.05.2015
№7 Написал: -Ritter- (Сегодня, 16:10) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
vlees,
Завидуй молча, xуйло свиное
Регистрация: 22.01.2017
№6 Написал: OgreGate (Сегодня, 16:10) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees
В своем стиле,кабинетный пенальти на 89 минуте,бгг

Ждем старый мотив - "да кто там был в ЛЧ в 90-е? Русенборг? Это вообще не команда"(с) smile


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№5 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 16:09) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees
В своем стиле,кабинетный пенальти на 89 минуте,бгг

А Спартак свой матч как сыграл? Надеюсь выиграл без пенальти?

Кстати. Русенборг свой единственный гол забил тоже с пенальти.


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№4 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 16:06) #
  • +2
  •  (6)
online

Молодцы молодые армейцы! Дожали все же.
Регистрация: 15.05.2015
№3 Написал: anonymous (Сегодня, 16:04) #
  • +1
  •  (5)

молодцы, вот молодежь подрастает, Черсесов ау!
Регистрация: 8.01.2017
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