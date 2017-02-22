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Александр Кержаков опроверг информацию, что руководство "Зенита" высказало недовольство игроками (5)
ЦСКА одолел "Русенборг" в Юниорской лиге УЕФА
В Москве состоялся матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, в котором столичные армейцы переиграли норвежский "Русенборг" и вышли в четвертьфинал турнира.
В следующем раунде ЦСКА сыграет с ПСВ. Встреча пройдет 7 марта.
Юниорская лига УЕФА. 1/8 финала
ЦСКА U19 - "Русенборг U19" - 2:1
Голы:Жемалетдинов, 26, Vinje, 37, Пухов, 89
ЦСКА U19: Овчинников, Маклаков, Алибеков, Неплюев (Аванесян, 46), Хосонов, Леонов, Тикнизян, Пухов, Рубенис ((Матсхарашвили, 48) Меренчуков, 79), Олейников, Жамалетдинов
"Русенборг U19":Лунд, Рейтан, Walker, Mcclure-Hattreм, Лорентсен, Vinje, Тромсдаль, Williams (Халтвик, 63), Nordskag, Ботхейм, Nordengen
Предупреждения: Неплюев, 36, Avanesyan, 65, Тромсдаль, 80, Walker, 89
В следующем раунде ЦСКА сыграет с ПСВ. Встреча пройдет 7 марта.
Юниорская лига УЕФА. 1/8 финала
ЦСКА U19 - "Русенборг U19" - 2:1
Голы:Жемалетдинов, 26, Vinje, 37, Пухов, 89
ЦСКА U19: Овчинников, Маклаков, Алибеков, Неплюев (Аванесян, 46), Хосонов, Леонов, Тикнизян, Пухов, Рубенис ((Матсхарашвили, 48) Меренчуков, 79), Олейников, Жамалетдинов
"Русенборг U19":Лунд, Рейтан, Walker, Mcclure-Hattreм, Лорентсен, Vinje, Тромсдаль, Williams (Халтвик, 63), Nordskag, Ботхейм, Nordengen
Предупреждения: Неплюев, 36, Avanesyan, 65, Тромсдаль, 80, Walker, 89
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