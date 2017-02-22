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"Ордабасы" и БАТЭ встретятся в контрольном матче

Следующий контрольный матч БАТЭ, работающий на втором турецком сборе-2017, проведет в пятницу, 24 февраля.

Их соперником станет "Ордабасы" из Шымкента, представитель элитного дивизиона чемпионата Казахстана, сообщает официальный сайт команды. Эта игра состоится в Белеке, на поле комплекса Cornelia.
Теги: БАТЭ
Сегодня, 16:11
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