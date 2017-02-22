Уэйн Руни не собирается переезжать в Китай

Форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни не собирается покидать клуб и переезжать в Китай, утверждает Sky Sports.



По данным источника, в услугах футболиста заинтересованы "Гуанчжоу Эвергранд" и "Бэйцзин Гоань". Также отмечается, что в контракте футболиста присутствует пункт, который продлевает соглашение с командой автоматически ещё на один год.