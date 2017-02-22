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Уэйн Руни не собирается переезжать в Китай

Форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни не собирается покидать клуб и переезжать в Китай, утверждает Sky Sports.

По данным источника, в услугах футболиста заинтересованы "Гуанчжоу Эвергранд" и "Бэйцзин Гоань". Также отмечается, что в контракте футболиста присутствует пункт, который продлевает соглашение с командой автоматически ещё на один год.
Теги: Руни Манчестер Юнайтед
Сегодня, 16:28
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№1 Написал: procop (Сегодня, 17:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А я рыжий что ли? smiley
Регистрация: 27.11.2016
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