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Александр Кержаков опроверг информацию, что руководство "Зенита" высказало недовольство игроками (5)
Райан Гиггз: "Лестеру" было тяжело справиться летом со своим статусом
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз поделился своим мнением перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов "Севилья" - "Лестер".
"Глубина падения команды Клаудио Раньери меня удивила. Причин случившегося много, но надо признать, что в прошлом сезона, когда команда выиграла чемпионский титул, все что могло, сложилось для нее хорошо. В этом году все, что может пойти не так, идет не так. Это значит, что команда не развивалась по пути, который проделали многие другие. "Лестеру" было тяжело справиться летом со своим статусом. Жизнь игроков кардинально изменилась", - приводит слова Гиггза Daily Telegraph.
"Глубина падения команды Клаудио Раньери меня удивила. Причин случившегося много, но надо признать, что в прошлом сезона, когда команда выиграла чемпионский титул, все что могло, сложилось для нее хорошо. В этом году все, что может пойти не так, идет не так. Это значит, что команда не развивалась по пути, который проделали многие другие. "Лестеру" было тяжело справиться летом со своим статусом. Жизнь игроков кардинально изменилась", - приводит слова Гиггза Daily Telegraph.
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