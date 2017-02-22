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Румынский нападающий Андрей Иван может продолжить карьеру в "Локомотиве"
Нападающий "Университатя" Андрей Иван попал в сферу интересов "Локомотива".
Как сообщает Sport.ro, российский клуб уже предложил за румына 3 миллиона евро. Руководство "Университатя" пока не дало ответ на данное предложение.
Отмечается, что такое же предложение за 20-летнего игрока клуб получил от "Брюгг".
В текущем сезоне Иван сыграл в чемпионате Румынии 22 матча и забил шесть мячей.
Как сообщает Sport.ro, российский клуб уже предложил за румына 3 миллиона евро. Руководство "Университатя" пока не дало ответ на данное предложение.
Отмечается, что такое же предложение за 20-летнего игрока клуб получил от "Брюгг".
В текущем сезоне Иван сыграл в чемпионате Румынии 22 матча и забил шесть мячей.
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