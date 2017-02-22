Румынский нападающий Андрей Иван может продолжить карьеру в "Локомотиве"

Нападающий "Университатя" Андрей Иван попал в сферу интересов "Локомотива".



Как сообщает Sport.ro, российский клуб уже предложил за румына 3 миллиона евро. Руководство "Университатя" пока не дало ответ на данное предложение.



Отмечается, что такое же предложение за 20-летнего игрока клуб получил от "Брюгг".



В текущем сезоне Иван сыграл в чемпионате Румынии 22 матча и забил шесть мячей.