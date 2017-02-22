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Румынский нападающий Андрей Иван может продолжить карьеру в "Локомотиве"

Нападающий "Университатя" Андрей Иван попал в сферу интересов "Локомотива".

Как сообщает Sport.ro, российский клуб уже предложил за румына 3 миллиона евро. Руководство "Университатя" пока не дало ответ на данное предложение.

Отмечается, что такое же предложение за 20-летнего игрока клуб получил от "Брюгг".

В текущем сезоне Иван сыграл в чемпионате Румынии 22 матча и забил шесть мячей.
Теги: Локомотив Трансферы
Сегодня, 20:27
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(0)
№5 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 20:44) #
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  •  (1)
online

Цитата: papapa
Цитата: tiki
русее любого русского)и Андрей и Иван

А русское где в не русских именах ?

давай, расскажи свое имя, русский ты наш
Регистрация: 1.02.2016
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:43) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: papapa
А русское где в не русских именах ?

греческое происхождение (или еврейское) происхождение не повод....уже если так, то почти все имена греческие или еврейские
если для тебя роднее имена "Алан", "Магомед" и так далее - право твое


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: papapa (Сегодня, 20:40) #
  • -4
  •  (4)
online

Цитата: tiki
русее любого русского)и Андрей и Иван

А русское где в не русских именах ?
Регистрация: 2.02.2017
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:33) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну,по статистике - не очень.
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:31) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
даже русее любого русского)и Андрей и Иван....а вообще, если не шутить, то вообще о нем ничего не знаю


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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