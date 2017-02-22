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19:46
Тимур Жамалетдинов: мы играли до конца, старались не затягивать и использовать каждую минуту, чтобы забить гол
Тимур Жамалетдинов: мы играли до конца, старались не затягивать и использовать каждую минуту, чтобы забить гол
19:40
Мигель Данни: мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить (3)
Мигель Данни: мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить (3)
"МЮ" обыграл "Сент-Этьен" благодаря голу Мхитаряна
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Сент-Этьен" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
Лига Европы
1/16 финала
Матч 1 - 0:3
"Сент-Этьен" - "Манчестер Юнайтед" 0:1
Голы: Мхитарян, 18
"Сент-Этьен": Рюффье - Теофиль-Катрин, Погба, Малькюи, Перрен - Амума, Пажо, Севе, (Жорже, 56), Верету, (Лемуаль, 73), Монне-Паке - Берич, (Ру, 63).
"Манчестер Юнайтед": Ромеро - Блинд, Смоллинг, Байи, Янг - Погба, Кэррик, (Швайнштайгер, 65), Мата, Феллайни, Мхитарян, (Рэшфорд, 28), - Ибрагимович.
Предупреждения: Байи, 64, Малку, 87
Удаление: Байи, 67
Матч 1 - 3:0
"Шальке-04" - "ПАОК" 1:1
Голы: Шёпф, 23, Настасич, 25
"Шальке-04": Ферман, Колашинац, Налдо (Бадштубер, 76), Хёведес, Настасич, Шёпф, Мейер, Гайс, Бенталеб (Керер, 84), Хунтелар, Шупо-Мотинг (Горецка, 56)
"ПАОК": Гликос, Кициу, Пунгурас , Малезас, Креспо, Шахов, Цимирот, Варда (Бисесвар, 69), Мистакидис (Энрике, 63), Джалма (Пелькас, 78), Кулурис
Предупреждения: Горецка, 61, Гайс, 64, Хунтелар, 77, Энрике, 81, Бисесвар, 88
Лига Европы
1/16 финала
Матч 1 - 0:3
"Сент-Этьен" - "Манчестер Юнайтед" 0:1
Голы: Мхитарян, 18
"Сент-Этьен": Рюффье - Теофиль-Катрин, Погба, Малькюи, Перрен - Амума, Пажо, Севе, (Жорже, 56), Верету, (Лемуаль, 73), Монне-Паке - Берич, (Ру, 63).
"Манчестер Юнайтед": Ромеро - Блинд, Смоллинг, Байи, Янг - Погба, Кэррик, (Швайнштайгер, 65), Мата, Феллайни, Мхитарян, (Рэшфорд, 28), - Ибрагимович.
Предупреждения: Байи, 64, Малку, 87
Удаление: Байи, 67
Матч 1 - 3:0
"Шальке-04" - "ПАОК" 1:1
Голы: Шёпф, 23, Настасич, 25
"Шальке-04": Ферман, Колашинац, Налдо (Бадштубер, 76), Хёведес, Настасич, Шёпф, Мейер, Гайс, Бенталеб (Керер, 84), Хунтелар, Шупо-Мотинг (Горецка, 56)
"ПАОК": Гликос, Кициу, Пунгурас , Малезас, Креспо, Шахов, Цимирот, Варда (Бисесвар, 69), Мистакидис (Энрике, 63), Джалма (Пелькас, 78), Кулурис
Предупреждения: Горецка, 61, Гайс, 64, Хунтелар, 77, Энрике, 81, Бисесвар, 88
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