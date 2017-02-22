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"МЮ" обыграл "Сент-Этьен" благодаря голу Мхитаряна

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Сент-Этьен" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Лига Европы

1/16 финала

Матч 1 - 0:3

"Сент-Этьен" - "Манчестер Юнайтед" 0:1

Голы: Мхитарян, 18

"Сент-Этьен": Рюффье - Теофиль-Катрин, Погба, Малькюи, Перрен - Амума, Пажо, Севе, (Жорже, 56), Верету, (Лемуаль, 73), Монне-Паке - Берич, (Ру, 63).

"Манчестер Юнайтед": Ромеро - Блинд, Смоллинг, Байи, Янг - Погба, Кэррик, (Швайнштайгер, 65), Мата, Феллайни, Мхитарян, (Рэшфорд, 28), - Ибрагимович.

Предупреждения: Байи, 64, Малку, 87

Удаление: Байи, 67

Матч 1 - 3:0

"Шальке-04" - "ПАОК" 1:1

Голы: Шёпф, 23, Настасич, 25

"Шальке-04": Ферман, Колашинац, Налдо (Бадштубер, 76), Хёведес, Настасич, Шёпф, Мейер, Гайс, Бенталеб (Керер, 84), Хунтелар, Шупо-Мотинг (Горецка, 56)

"ПАОК": Гликос, Кициу, Пунгурас , Малезас, Креспо, Шахов, Цимирот, Варда (Бисесвар, 69), Мистакидис (Энрике, 63), Джалма (Пелькас, 78), Кулурис

Предупреждения: Горецка, 61, Гайс, 64, Хунтелар, 77, Энрике, 81, Бисесвар, 88
Теги: Манчестер Юнайтед Сент-Этьен Шальке ПАОК
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