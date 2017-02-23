"Ювентус" прервал беспроигрышную серию "Порту" на домашней арене

"Порту" на своем поле уступил "Ювентусу" (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.



Туринцы стали первыми с апреля 2016 года, кто смог победить "Порту" на стадионе "Драгау". До этого "драконы" не проигрывали на своем поле на протяжении 20 матчей во всех турнирах.



Последний раз "Порту" проиграл 30 апреля 2016 года "Спортингу" (1:3) в матче чемпионата Португалии.