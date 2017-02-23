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Игорь Шалимов: если нам достанется "Манчестер Юнайтед", думаю, болельщики будут рады

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после успеха в противостоянии с "Фенербахче" в рамках 1/16 финала Лиги Европы высказал мнение о дальнейших перспективах в турнире.

"О победе в Лиге Европы нам думать еще рано. А вот о том, чтобы пройти в четвертьфинал - почему бы и нет. Все зависит от соперника.

Но мы, может быть, в состоянии пройти туда. Все зависит от соперника, который нам попадется. Думаю, если это будет "Манчестер Юнайтед", то краснодарские болельщики будут рады", - цитирует Шалимова ТАСС.

Напомним, жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 24 февраля.
Теги: Шалимов Краснодар
Сегодня, 01:28
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