Пауло Дибала и Каспер Шмейхель признаны лучшими игроками матчей Лиги чемпионов

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала назван УЕФА лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Порту" (2:0).Аргентинец не отметился результативными действиями, однако показал хорошую игру, нанеся несколько опасных ударов по воротам Икера Касильяса.В одном из эпизодов мяч после удара Дибалы попал в штангу. Также игрок принял непосредственное участие в первом голе туринцев.В другом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором "Севилья" обыграла "Лестер" (2:1), игроком матча был назван голкипер "лис" Каспер Шмейхель.Несмотря на поражение своей команды, датский вратарь показал хорошую игру, отразив 8 ударов в створ. Также на 14-й минуте Шмейхель спас команду от гола, переиграв Хоакина Корреа, исполнявшего пенальти.