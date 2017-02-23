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Клаудио Раньери: еще ничего не ясно, ответная игра у нас дома

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери дал свою оценку поражению в первом матче с "Севильей" (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Нам пришлось нелегко, соперник продемонстрировал свой высокий класс. "Лестер" все-таки мог рассчитывать на большее, если бы мы действовали хладнокровнее на контратаках.

Однако очень важно то, что впереди - ответная игра, которая состоится у нас дома. Ничего еще не ясно. Знаем, как сложно нам будет отыграться, но готовы к битве", - цитирует Раньери официальный сайт УЕФА.
Теги: Раньери Лестер
Сегодня, 03:14
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