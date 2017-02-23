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Массимо Каррера: от Аленичева я получил только игроков и вложил в них свои идеи и страсть

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, какой видит вторую половину сезона в российской премьер-лиге.

"В первой части чемпионата команда показала, насколько ей дороги родные цвета, с какой страстью играет за них. Игроки доказали, что достойны хорошей поддержки. Думаю, что от Аленичева я получил только игроков, вложил в них свои идеи и страсть. Сейчас команда играет так, как я того хотел. Мне неважно, что говорят вокруг, я апеллирую фактами.

Главная цель - выиграть чемпионат, и мы максимально отдаемся этому делу. Если наш максимум - 90 процентов, мы можем оказаться на втором месте, 80 - на третьем. Но бороться мы будем до конца. Сейчас по сути стартует новый чемпионат, и мы фактически начинаем с нуля. Думаю, команде хватит энтузиазма и страсти, чтобы показать себя достойно", - цитирует Карреру "Матч ТВ".
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 08:34
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№1 Написал: N-52 (Сегодня, 08:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Яблочко стало портиться.
Регистрация: 13.08.2012
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