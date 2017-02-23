Массимо Каррера: от Аленичева я получил только игроков и вложил в них свои идеи и страсть

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
Вчера 23:00
Крыша стадиона "Крестовский" протекла во время концерта (16)
Крыша стадиона "Крестовский" протекла во время концерта (16)
Вчера 22:49
"Валенсия" нанесла поражение "Реалу" (1)
"Валенсия" нанесла поражение "Реалу" (1)
Вчера 22:46
Оценки матча "Фенербахче" - "Краснодар" (6)
Оценки матча "Фенербахче" - "Краснодар" (6)
Вчера 22:40
На "Крестовском" во время концерта из-за жарки блинов сработала пожарная сигнализация (9)
На "Крестовском" во время концерта из-за жарки блинов сработала пожарная сигнализация (9)
Вчера 22:35
Джано Ананидзе: раньше ежедневно ходил качаться, но стал хуже чувствовать себя на поле (8)
Джано Ананидзе: раньше ежедневно ходил качаться, но стал хуже чувствовать себя на поле (8)
Вчера 22:00
Ахмед Муса сыграет против "Севильи" с первых минут (1)
Ахмед Муса сыграет против "Севильи" с первых минут (1)
Вчера 21:40
Дмитрий Тарасов: возможно, поражение даже пойдет на пользу (1)
Дмитрий Тарасов: возможно, поражение даже пойдет на пользу (1)
Вчера 21:32
Йоахим Лев: Черчесов обладал невероятным мастерством и харизмой, он не любил проигрывать
Йоахим Лев: Черчесов обладал невероятным мастерством и харизмой, он не любил проигрывать
Вчера 21:04
Адам Лаллана продлил контракт с "Ливерпулем"
Адам Лаллана продлил контракт с "Ливерпулем"
Вчера 20:40
Иван Данильянц: Джанаев, скорее всего, не будет готов к ответному матчу со "Спартой" (1)
Иван Данильянц: Джанаев, скорее всего, не будет готов к ответному матчу со "Спартой" (1)
Вчера 20:24
Оливье Дешахт: наши шансы с "Зенитом" 50 на 50
Оливье Дешахт: наши шансы с "Зенитом" 50 на 50
Вчера 20:14
ЦСКА дозаявил на вторую часть сезона четырех футболистов (15)
ЦСКА дозаявил на вторую часть сезона четырех футболистов (15)
Вчера 20:12
"Локомотив" проиграл норвежскому "Стрёмсгодсету" (2)
"Локомотив" проиграл норвежскому "Стрёмсгодсету" (2)
Массимо Каррера: от Аленичева я получил только игроков и вложил в них свои идеи и страсть
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, какой видит вторую половину сезона в российской премьер-лиге.
"В первой части чемпионата команда показала, насколько ей дороги родные цвета, с какой страстью играет за них. Игроки доказали, что достойны хорошей поддержки. Думаю, что от Аленичева я получил только игроков, вложил в них свои идеи и страсть. Сейчас команда играет так, как я того хотел. Мне неважно, что говорят вокруг, я апеллирую фактами.
Главная цель - выиграть чемпионат, и мы максимально отдаемся этому делу. Если наш максимум - 90 процентов, мы можем оказаться на втором месте, 80 - на третьем. Но бороться мы будем до конца. Сейчас по сути стартует новый чемпионат, и мы фактически начинаем с нуля. Думаю, команде хватит энтузиазма и страсти, чтобы показать себя достойно", - цитирует Карреру "Матч ТВ".
"В первой части чемпионата команда показала, насколько ей дороги родные цвета, с какой страстью играет за них. Игроки доказали, что достойны хорошей поддержки. Думаю, что от Аленичева я получил только игроков, вложил в них свои идеи и страсть. Сейчас команда играет так, как я того хотел. Мне неважно, что говорят вокруг, я апеллирую фактами.
Главная цель - выиграть чемпионат, и мы максимально отдаемся этому делу. Если наш максимум - 90 процентов, мы можем оказаться на втором месте, 80 - на третьем. Но бороться мы будем до конца. Сейчас по сути стартует новый чемпионат, и мы фактически начинаем с нуля. Думаю, команде хватит энтузиазма и страсти, чтобы показать себя достойно", - цитирует Карреру "Матч ТВ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.