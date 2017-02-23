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СМИ: агент Уэйна Руни отправился на переговоры в Китай

Пол Стретфорд, агент нападающего "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни отправился в Пекин, где проведет переговоры с китайскими клубами, передает The Mirror.

Сообщается, что англичанин может сменить клубную прописку до 28 февраля, когда в Китае закрывается трансферное окно.
Теги: Руни
Сегодня, 09:55
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