Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Лионель Месси: уже не помню о поражении от "ПСЖ"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси сообщил, что уже убрал разгромное поражение от "ПСЖ" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:4).

"Я уже даже не помню о поражении от "ПСЖ", - цитирует Месси Mundo Deportivo.

Напомним, аргентинец побывал в Египте, где принимал участие в кампании по борьбе с гепатитом С.
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 10:40
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.