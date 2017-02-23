Лионель Месси: уже не помню о поражении от "ПСЖ"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси сообщил, что уже убрал разгромное поражение от "ПСЖ" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:4).



"Я уже даже не помню о поражении от "ПСЖ", - цитирует Месси Mundo Deportivo.



Напомним, аргентинец побывал в Египте, где принимал участие в кампании по борьбе с гепатитом С.