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Алексей Пугин: забастовок проводить не планируем, надеемся, что долги начнут выплачивать

Полузащитник "Томи" Алексей Пугин рассказал о ситуации с задолженностью перед игроками томичей.

"Долги по заработной плате выплачивать еще не начали. Руководство обещает в скором времени погасить, но точной даты никто не знает. Обстановка в команде рабочая, забастовок проводить не планируем, по-прежнему надеемся на улучшение ситуации, - цитирует Пугина ТАСС.

Напомним, в "Томи" не получают зарплату с начала сезона. Несколько футболистов уже приняли решение покинуть клуб.
Теги: Томь
Сегодня, 12:12
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