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Экс-вратарь "Саттона" рассказал, почему съел пирог во время матча с "Арсеналом"

Экс-голкипер "Саттон Юнайтед" Уэйн Шоу рассказал, почему решил съесть пирог во время матча с лондонским "Арсеналом".

Из-за этого события клуб расторг контракт со 125-килограммовым стражем ворот, так как в отношении него было начато расследование, связанное с букмекерскими ставками.

"Болельщики Арсенала постоянно подшучивали надо мной, кричали: "Кто съел все пироги?" Я подумал, что мог бы ответить им и получить немного удовольствия.

Я взял большой кусок и помахал им в сторону фанатов "Арсенала", все было в позитивном духе", - цитирует Шоу The Sun.
Сегодня, 12:59
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№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 14:08) #
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Болеет за:
«Зенит»
протестуй пирожки жуй!
Регистрация: 16.03.2010
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