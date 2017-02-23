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С Днём защитника Отечества! (9)
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"Зениту" - отыграться, "Ростову" - удержать. Превью ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы (8)
"Зениту" - отыграться, "Ростову" - удержать. Превью ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы (8)
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Массимо Каррера: от Аленичева я получил только игроков и вложил в них свои идеи и страсть (33)
Массимо Каррера: от Аленичева я получил только игроков и вложил в них свои идеи и страсть (33)
Экс-вратарь "Саттона" рассказал, почему съел пирог во время матча с "Арсеналом"
Экс-голкипер "Саттон Юнайтед" Уэйн Шоу рассказал, почему решил съесть пирог во время матча с лондонским "Арсеналом".
Из-за этого события клуб расторг контракт со 125-килограммовым стражем ворот, так как в отношении него было начато расследование, связанное с букмекерскими ставками.
"Болельщики Арсенала постоянно подшучивали надо мной, кричали: "Кто съел все пироги?" Я подумал, что мог бы ответить им и получить немного удовольствия.
Я взял большой кусок и помахал им в сторону фанатов "Арсенала", все было в позитивном духе", - цитирует Шоу The Sun.
Из-за этого события клуб расторг контракт со 125-килограммовым стражем ворот, так как в отношении него было начато расследование, связанное с букмекерскими ставками.
"Болельщики Арсенала постоянно подшучивали надо мной, кричали: "Кто съел все пироги?" Я подумал, что мог бы ответить им и получить немного удовольствия.
Я взял большой кусок и помахал им в сторону фанатов "Арсенала", все было в позитивном духе", - цитирует Шоу The Sun.
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