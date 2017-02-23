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На стадионе "Крестовский" во время фестиваля протекла канализация
Во время фестиваля "Радио Зенит" 22 февраля на стадионе "Крестовский" произошли протечки в транспортном коридоре на отметке "0" и в секторе B на отметке 25 метров, передает "Фонтанка".
Причиной протечек оказалась неправильная эксплуатация - канализацию забили тряпки, которые использовали уборщики.
"В системе канализования оказалась тряпка. Протечку локализовали за 15 минут", – пояснил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.
Это не единственные последствия 35-тысячного фестиваля. "На стадионе разбито одно стекло на 14-й отметке. В двух местах поврежден гипсокартон, – добавили в Смольном. – Службы сработали на оценку "хорошо", даже "отлично".
Причиной протечек оказалась неправильная эксплуатация - канализацию забили тряпки, которые использовали уборщики.
"В системе канализования оказалась тряпка. Протечку локализовали за 15 минут", – пояснил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.
Это не единственные последствия 35-тысячного фестиваля. "На стадионе разбито одно стекло на 14-й отметке. В двух местах поврежден гипсокартон, – добавили в Смольном. – Службы сработали на оценку "хорошо", даже "отлично".
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