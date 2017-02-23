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На стадионе "Крестовский" во время фестиваля протекла канализация

Во время фестиваля "Радио Зенит" 22 февраля на стадионе "Крестовский" произошли протечки в транспортном коридоре на отметке "0" и в секторе B на отметке 25 метров, передает "Фонтанка".

Причиной протечек оказалась неправильная эксплуатация - канализацию забили тряпки, которые использовали уборщики.

"В системе канализования оказалась тряпка. Протечку локализовали за 15 минут", – пояснил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

Это не единственные последствия 35-тысячного фестиваля. "На стадионе разбито одно стекло на 14-й отметке. В двух местах поврежден гипсокартон, – добавили в Смольном. – Службы сработали на оценку "хорошо", даже "отлично".
Теги: Крестовский
Сегодня, 13:09
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14
(0)
№14 Написал: MSergio СПб (Сегодня, 14:23) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ну вот, практически все основные свинобыдлы отметились. laughing


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Все величайшие достижения государства Российского пришлись на то время,
когда столицей его был Санкт-Петербург
Регистрация: 1.11.2009
№13 Написал: Седой Россия (Сегодня, 13:49) #
  • 0
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Болеет за:
ЦСКА
Купила компания Мерседес завод АвтоВАЗ. Перенастроили производство, запускают конвейер. . . Бац! на выходе Жигули! Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают. ! ! ! снова Жигули! Увольняют нахер весь персонал завода, привозят работников из Германии, налаживают, проверяют, запускают. СЦУКО! На выходе вновь - Жигули! Около завода холм, на нём отдыхают гл. инженер и директор завода (оба с приставкой Экс.. Смотрят на всё это. Инженер директору: - А я тебе говорил - место проклятое! ! ! А то всё "руки из жопы, руки из жопы". (с)


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№12 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:49) #
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они что тряпками подтираются? joy
Регистрация: 7.12.2016
№11 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 13:40) #
  • 0
  •  (4)

Выполняем прочистку канализации и устранение засоров.

Приедем на место быстро и во всеоружии.

Справочная служба:

+7 (495) 729-04-10

+7 (905) 756-09-10


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№10 Написал: oksva Спб (Сегодня, 13:38) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вчера писАли про крышу , сегодня - про канализацию , откуда потечёт завтра , смывая деньги налогоплатильщиков ?


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№9 Написал: Макароны по-флотски (Сегодня, 13:38) #
  • +1
  •  (7)

Да не ПРОТЕКЛА КАНАЛИЗАЦИЯ у них ,это их образ жизни.Вы думаете зачем они самый большой сартир замутили,да ванны они там будут принимать ароматизированные своми фекалиями,чушки немытые.
Регистрация: 7.02.2017
№8 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:37) #
  • +3
  •  (5)

господа, да это ж элементарное ГОВНО laughing
Регистрация: 7.12.2016
№7 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 13:35) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Rusl0001
Как в унитаз можно тряпки выбрасывать?


Во всём виноваты уборщики!!!


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Регистрация: 25.10.2008
№6 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:32) #
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  •  (4)
online

Я уже писал...что слово КРЕСТ....ведёт к не удачи , меняйте название пока не поздно, помимо коррупции на этом стадионе весит Крест, могут быть фатальные случаи.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№5 Написал: professional fan (Сегодня, 13:28) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Какой стадион такие и новости laughing
Регистрация: 29.01.2017
№4 Написал: vlees (Сегодня, 13:21) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Какашки глоров зенита затопили распил,бгг
Регистрация: 12.01.2017
№3 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 13:20) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
А что ещё у бомжей могло прорвать? Дерьма, простите, много вот и не выдержала каналья!
Регистрация: 13.03.2012
№2 Написал: nami-sv (Сегодня, 13:16) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Какие тряпки,какой гипсокартон? laughing На адаптацию ещё нужно 2 млрд.На тряпки...
Регистрация: 9.08.2015
№1 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 13:15) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
У нас люди с головой совсем не дружат.
Как в унитаз можно тряпки выбрасывать?


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
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