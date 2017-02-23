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"Зениту" - отыграться, "Ростову" - удержать. Превью ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы (8)
"Зениту" - отыграться, "Ростову" - удержать. Превью ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы (8)
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Массимо Каррера: от Аленичева я получил только игроков и вложил в них свои идеи и страсть (33)
Питерское "Динамо" выиграло у "Кубани" на Кубке ФНЛ
В матче за 15-е место на Кубке ФНЛ питерское "Динамо" уверенно переиграло "Кубань".
Кубок ФНЛ. Матч за 15 место
"Кубань" - "Динамо СПб" - 0:2
Голы: Маркасов, 15, Песегов, 82
"Кубань": Дюпин, Лобкарев, Марков, Бендзь, Бугаев, Клещенко, Маляров, Якуба, Гай, Гогниев, Обухов
"Динамо СПб": Генералов, Юрганов, Старков, Алексеев, Коваленко, Рогов, Песегов, Кулишев, Козлов, Авраменко, Маркосов (Коротаев, 54)
Предупреждения: Бендзь, 10, Обухов, 58, Гогниев, 74, Бугаев, 90+1.
Кубок ФНЛ. Матч за 15 место
"Кубань" - "Динамо СПб" - 0:2
Голы: Маркасов, 15, Песегов, 82
"Кубань": Дюпин, Лобкарев, Марков, Бендзь, Бугаев, Клещенко, Маляров, Якуба, Гай, Гогниев, Обухов
"Динамо СПб": Генералов, Юрганов, Старков, Алексеев, Коваленко, Рогов, Песегов, Кулишев, Козлов, Авраменко, Маркосов (Коротаев, 54)
Предупреждения: Бендзь, 10, Обухов, 58, Гогниев, 74, Бугаев, 90+1.
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