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Питерское "Динамо" выиграло у "Кубани" на Кубке ФНЛ

В матче за 15-е место на Кубке ФНЛ питерское "Динамо" уверенно переиграло "Кубань".

Кубок ФНЛ. Матч за 15 место

"Кубань" - "Динамо СПб" - 0:2

Голы: Маркасов, 15, Песегов, 82

"Кубань": Дюпин, Лобкарев, Марков, Бендзь, Бугаев, Клещенко, Маляров, Якуба, Гай, Гогниев, Обухов

"Динамо СПб": Генералов, Юрганов, Старков, Алексеев, Коваленко, Рогов, Песегов, Кулишев, Козлов, Авраменко, Маркосов (Коротаев, 54)

Предупреждения: Бендзь, 10, Обухов, 58, Гогниев, 74, Бугаев, 90+1.
Теги: Динамо СПБ Кубань
Сегодня, 13:16
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