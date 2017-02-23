Питерское "Динамо" выиграло у "Кубани" на Кубке ФНЛ

В матче за 15-е место на Кубке ФНЛ питерское "Динамо" уверенно переиграло "Кубань".



Кубок ФНЛ. Матч за 15 место



"Кубань" - "Динамо СПб" - 0:2



Голы: Маркасов, 15, Песегов, 82



"Кубань": Дюпин, Лобкарев, Марков, Бендзь, Бугаев, Клещенко, Маляров, Якуба, Гай, Гогниев, Обухов



"Динамо СПб": Генералов, Юрганов, Старков, Алексеев, Коваленко, Рогов, Песегов, Кулишев, Козлов, Авраменко, Маркосов (Коротаев, 54)



Предупреждения: Бендзь, 10, Обухов, 58, Гогниев, 74, Бугаев, 90+1.